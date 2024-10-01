Секрет довголіття японських жінок: що вони їдять на сніданок

Останні 25 років японські жінки лідирують за тривалістю життя, яке становить 86,4 року. Вони дотримуються здорового харчування та виглядають набагато молодше своїх років.

Що ж обирають на сніданок японські жінки - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як харчуються японські жінки

Поширена помилкова думка, що японці їдять лише суші. Насправді їх раціон досить різноманітний. Вони віддають перевагу рибі, водоростям, овочам, сої, рису, фруктам, зеленому чаю.

Японська дієта універсальна і збалансована, вона майже позбавлена ​​висококалорійної та шкідливої ​​їжі. Свіжість і відповідність сезону мають велике значення, і зазвичай їдять ті продукти, які в цей час дозрівають.

В японській їжі не міститься багато калорій, але вона дуже поживна (instagram.com/taotsuchiya_official)

Переважніше також сезонна риба. Ще один вирішальний фактор - погода: взимку японці традиційно їдять м’ясо, рибу, гарячі напої та супи, а в літню спеку віддають перевагу холодним супам, морепродуктам, холодному рамену та салатам.

Японці традиційно готують їжу в режимі тушкування, гриля, пари або смаження на спеціальній сковороді з мінімальною кількістю масла. Овочі нарізають, щоб вони виглядали краще і швидше готувалися.

Перевагою таких методів є те, що продукти зберігають значну частину своїх поживних властивостей. Овочевий бульйон є популярною основою багатьох страв.

Японки дуже обережні зі спеціями, вони намагаються, щоб їжа була легкою, без зайвого навантаження на шлунок, печінку і нирки. Суть японської кухні полягає в підкресленні природної краси, кольору та смаку.

Японки їдять повільно

Вживання їжі також є ритуалом в Японії. Люди їдять повільно, маленькими шматочками, порції і тарілки маленькі. Вони прагнуть зберегти натуральний смак і зовнішній вигляд їжі, тому рідко її прикрашають

В Японії не обсмажують продукти, а готують на грилі (Скриншот)

Різні страви на одній тарілці - поганий тон, адже для кожної страви має бути своє місце. Тарілка ніколи не наповнюється доверху. Погодьтеся, переїсти таким чином неможливо.

Що їдять японки на сніданок

Сніданок є найбільш ситним прийомом їжі в Японії. Це їхня основна трапеза, яка включає кілька страв. Як правило, рибу, рис, омлети, місо-суп, соєве блюдо із зеленню, водоростями та чай.

Зазвичай він складається з зеленого чаю, рису, приготованого на пару; місо-супу з зеленою цибулею і соєвим сиром тофу (місо виробляється шляхом ферментації соєвих бобів, рису, ячменю, пшениці або суміші з них за допомогою спеціального виду цвілевих грибів).

Сніданок також включає листочки водоростей норі, омлет з яєць або рибу. Попри те, що порції дуже маленькі, вони покривають добову потребу людини в мінералах і вітамінах.

Десерт - це рідкість для японок, і зазвичай його небагато. Японці мають зовсім інші очікування щодо солодощів, ніж ми. Там немає тортів чи масляного крему. Є навіть десерт з рису (моті).

Японський десерт на основі рисового борошна - моті (instagram.com/taotsuchiya_official)

Японські десерти, як правило, мають низький вміст жиру та цукру, і, ймовірно, вони не відповідають західним смакам. Але зате від них ви не погладшаєте.