Чи можна зберігати яйця в коморі? Британські медики дали відповідь

Оптимальні умови зберігання яєць викликали дискусії у британських домогосподинь та медиків. Зрештою, суперечку вирішила відповідь Національної служби охорони здоров'я Великобританії та Агентства з харчових стандартів.

Про те, чи можна зберігати яйця за кімнатної температури, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Lad Bible .

Чи можна зберігати яйця в коморі

Тривалий час британці сперечалися про те, де повинні зберігатися продукти харчування - у холодильнику чи в кухонних шафах або ж в коморі. Дискусія також розгорнулася навколо яєць, оскільки вважалося, що вони можуть залишитися свіжими навіть поза межами холодильника.

Але зрештою урядовий департамент, відповідальний за безпеку харчових продуктів у Великій Британії (FSA), врегулював дискусію про те, де слід зберігати яйця в оселі.

Пояснюючи єдине правильне місце для зберігання яєць, FSA пояснило, що рішення зумовлене температурними умовами. А саме, її коливанням.

За словами FSA, яйця слід зберігати в прохолодному, сухому місці - в ідеалі, в холодильнику. Це дозволить підтримувати постійну температуру і довше зберігати їх свіжими.



Де ніколи не можна зберігати яйця (ілюстративне фото: Freepik)

Крім цього, варто уникати зберігання яєць в усіх місцях, де вони будуть піддаватися перепадам температури. Адже, зазначило FSA, температурні коливання можуть призвести до утворення конденсату на поверхні, що викликає підвищене проникнення сальмонели ззовні шкаралупи всередину яйця.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) зазначає, симптоми інфекції можуть почати проявлятися протягом шести годин і до 36 годин. Серед характерних ознак захворювання - рідкі випорожнення, біль у шлунку, лихоманка, нудота та втома.

Щоб запобігти поширенню інфекції, NHS рекомендує зачекати 48 годин після останньої діареї або інших симптомів хвороби, перш ніж повертатися на роботу, до школи або садочка.

Чи можна їсти яйця після закінчення терміну придатності

Відповідно до заяви Агентства з харчових стандартів Великої Британії, іноді яйця можна використовувати через кілька днів після закінчення терміну придатності. Але це залежить від того, як ви хочете їх приготувати.

Якщо яйце не має неприємного запаху або інших ознак псування, його можна використати в кулінарії або випічці. Необхідно ретельно приготувати білок та жовток яйця, тож найкращий варіант - використати яйця у випічці.

Втім, у випадку будь-яких сумнівів ліпше не використовувати продукт після закінчення терміну придатності, натомість приготувати страву зі свіжими яйцями.