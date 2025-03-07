Ціни на яйця. Скільки коштує десяток та чи злетить вартість до Великодня

Вартість яєць вже кілька місяців залишається стабільною. Проте невдовзі українці святкуватимуть Великдень, що може спричинити коливання цін.

Докладніше про ситуацію з цінами на яйця та чи варто чекати на здорожчання, - в матеріалі РБК-Україна .

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Скільки наразі коштують яйця

Після рекордних стрибків вартості подекуди до 80 грн за десяток на початку зими минулого року, ціни на яйця дещо знизилися та стабілізувалися.

Як пояснюють в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), зниження вартості було обумовлено нормалізацією ринкових процесів. Виробництво яєць відновилося після пікового попиту в період різдвяних свят, що призвело до збільшення обсягів продукції та її здешевшання.

Наразі курячі яйця в українських супермаркетах продають в середньому від 44,9 грн до 74 грн за десяток залежно від категорії та торгової марки. Дешевше коштують дрібні яйця С2 та нефасована продукція.

У мережі Varus найнижча ціна на яйця С2 - 44,9 грн/дес. Нефасовані яйця С0 - 55,9 грн/дес. Фермерські яйця С1 від "Ясенсвіт" - 51,9 грн/дес, а "Квочка" преміум обійдуться в 63,9 грн/дес.

Скриншот varus.ua

В АТБ ціна на фасовані яйця стартує від 62,9 грн/дес ("Своя лінія" 1 категорії), яйця вищої категорії коштують 64,9 грн, а "справжні велетні" від марки "Ясенсвіт" - 69,9 грн/дес.

Скриншот atbmarket.com

У супермаркетах Novus нефасовані яйця С1 пропонують за 50,9 грн/дес, продукт категорії С0 власної марки мережі коштує 66,9 грн/кг, "Ясенсвіт" С0 - 73,99 грн/дес.

Скриншот novus.zakaz.ua

У "Сільпо" фасовані яйця другої категорії (С2) коштують 58,9-59,5 грн за десяток; яйця першої категорії "Повна чаша" 62,99 грн/дес. Яйця вищої категорії різних торгових марок - від 65 грн/дес.

Скриншот silpo.ua

Прогноз на весну. Чи буде подорожчання до Великодня

Яйця-крашанки є одним із головних елементів святкового столу на Великдень. До того ж їх використовують для приготування багатьох страв та випічки. Тому з наближенням свята попит на яйця традиційно зростає, що впливає на вартість. Зазвичай за кілька тижнів до Великодня (цьогоріч припадає на 20 квітня) яйця зростають в ціні на 10-15%.

Хоча минулого року ситуація була іншою. З квітня ціни знижувалися і до Великодня (святкували 5 травня 2024) впали з 48,6 грн до 37,85 грн за десяток (дані Мінфін). За тиждень до свята навіть можна було купити яйця категорії С1 за 21,6 грн/дес за акційною пропозицією.

Щодо цін на Великдень 2025, аналітик УКАБ Максим Гопка в коментарі РБК-Україна спрогнозував, що перед святом вартість яєць може на деякий період зрости, але ця тенденція буде тимчасовою.

За словами експерта, ціни на яйця можуть скоротитися вже на початку травня. Водночас якщо погодні умови будуть позитивні, а ціни на корма не почнуть суттєво зростати, зниження може відбуватися й у квітні.

При підготовці використовувалися: моніторинговий звіт "Українського клубу аграрного бізнесу", дані порталу Мінфін та мереж українських супермаркетів, коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна.