Як краще всього їсти яйця на сніданок в холодну пору року

Яйця на сніданок - це не тільки смачно, але й корисно, особливо в холодну пору року, коли наш організм потребує додаткової енергії та тепла.

Чому яйця - ідеальний вибір для зимового сніданку?

Яйця - це джерело високоякісного білка, який необхідний для підтримки енергії та м'язової маси, особливо важливих взимку, коли ми менше рухаємося. Білок сприяє термогенезу - процесу вироблення тепла в організмі, допомагаючи зігрітися зсередини.

Крім того, яйця багаті на вітаміни та мінерали, включаючи вітамін D, якого часто не вистачає взимку через брак сонячного світла, а також вітаміни групи B, селен та холін, необхідні для нервової системи та імунітету, які особливо вразливі в холодний період.

У якому вигляді яйця найкраще їсти взимку?

Яєчня-бовтанка (скрембл)

Класика зимового сніданку. Гаряча, ніжна та ситна яєчня-бовтанка ідеально підходить для холодної погоди. Додайте до неї тертий сир, зелень, нарізані помідори або гриби для додаткової поживності та смаку. Спеції, такі як чорний перець, паприка або трохи гострого перцю чилі, допоможуть зігрітися.

Омлет

Омлет - це універсальна страва, яку можна наповнити будь-якими інгредієнтами на ваш смак. В холодну пору особливо смачними будуть омлети з овочами, такими як броколі, цвітна капуста, шпинат або гарбуз. Сир, шинка або гриби також чудово доповнять омлет, роблячи його ще більш ситним та зігріваючим. Для зимового варіанту омлету можна використовувати більш насичені спеції, такі як мускатний горіх або імбир.

Яйця пашот у гарячому бульйоні

Цей варіант сніданку - справжня знахідка для холодного ранку! Ніжні яйця пашот, що плавають у гарячому, ароматному бульйоні, не тільки зігріють, але й наситять організм рідиною, що важливо взимку, коли повітря сухе, а ризик зневоднення зростає. Бульйон може бути курячим, овочевим або грибним. Додайте до нього зелень, спеції та шматочки вареного м'яса або птиці для більш ситного варіанту.

Оката яєчня поступається цим трьом варіантам сніданку, бо ця страва важча для травлення через використання олії або жиру для смаження. Якщо ви обираєте смажені яйця, краще готувати їх на невеликій кількості авокадової олії або на воді на антипригарній сковороді.

А от від вживання сирих яєць краще відмовитися взагалі. По-перше, це небезпечно у будь-яку пору року через ризик сальмонельозу. Проте, взимку-напочатку весни, коли імунна система ослаблена, ризик захворіти може бути вищим. Крім того, сирі яйця не зігрівають і можуть бути важчими для перетравлення.