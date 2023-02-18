Максимально полегшать життя: топ-5 корисних лайфхаків для водіїв

І водії, і пасажири хочуть, щоб подорожі були максимально легкими і плавним. В цьому допоможуть прості лайфхаки, які максимально полегшать життя водіям.
Про це повідомляє 5-Minute Crafts.
Для такого способу необхідно приготувати рулон туалетного паперу.
Трубку потрібно прикріпити на кінець пилососа та натиснути на її кінець. Далі увімкніть пилосос і легко дістаньтеся до важкодоступних місць.
Уникнути подряпин на інших автомобілях під час відкривання дверей може допомогти використання паперового скотчу. Його необхідно приклеїти по краях дверей.
Необхідно відрізати дно пляшки та помістити її бензобак. Так паливо можна буде легко налити в бак і воно не буде розливатись.
Як зробити лійку (5minutecrafts)
Відрегулюйте бокове дзеркало водія, переконавшись, що воно відображає дорогу та лише частину або фрагмент автомобіля. Це важливо для того, щоб була гарна видимість дороги.
Звичайно, краще використати спеціальну фарбу. Однак, щоб на деякий час замаскувати пошкодження можна використати лак для нігтів. Основне правильно підібрати колір.
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