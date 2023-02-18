Максимально полегшать життя: топ-5 корисних лайфхаків для водіїв

Пилосос для машини

Для такого способу необхідно приготувати рулон туалетного паперу.

Трубку потрібно прикріпити на кінець пилососа та натиснути на її кінець. Далі увімкніть пилосос і легко дістаньтеся до важкодоступних місць.

Як зробити насадку для пилососа (5minutecrafts)

Як не подряпати чужі машини

Уникнути подряпин на інших автомобілях під час відкривання дверей може допомогти використання паперового скотчу. Його необхідно приклеїти по краях дверей.

Як дверима не подряпати чуже авто (5minutecrafts)

Лійка з пластикової пляшки

Необхідно відрізати дно пляшки та помістити її бензобак. Так паливо можна буде легко налити в бак і воно не буде розливатись.

Як зробити лійку (5minutecrafts)

Правильно відрегулюйте дзеркала бокового виду

Відрегулюйте бокове дзеркало водія, переконавшись, що воно відображає дорогу та лише частину або фрагмент автомобіля. Це важливо для того, щоб була гарна видимість дороги.

Як правильно відрегулювати дзеркала бічного виду (5minutecrafts)

Подряпини можна замаскувати лаком для нігтів

Звичайно, краще використати спеціальну фарбу. Однак, щоб на деякий час замаскувати пошкодження можна використати лак для нігтів. Основне правильно підібрати колір.