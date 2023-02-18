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Максимально полегшать життя: топ-5 корисних лайфхаків для водіїв

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Субота 18 лютого 2023 16:31
Максимально полегшать життя: топ-5 корисних лайфхаків для водіїв Які лайфхаки мають знати усі водії (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

І водії, і пасажири хочуть, щоб подорожі були максимально легкими і плавним. В цьому допоможуть прості лайфхаки, які максимально полегшать життя водіям.

Про це повідомляє 5-Minute Crafts.

Пилосос для машини

Для такого способу необхідно приготувати рулон туалетного паперу.

Трубку потрібно прикріпити на кінець пилососа та натиснути на її кінець. Далі увімкніть пилосос і легко дістаньтеся до важкодоступних місць.

Максимально полегшать життя: топ-5 корисних лайфхаків для водіївЯк зробити насадку для пилососа (5minutecrafts)

Як не подряпати чужі машини

Уникнути подряпин на інших автомобілях під час відкривання дверей може допомогти використання паперового скотчу. Його необхідно приклеїти по краях дверей.

Максимально полегшать життя: топ-5 корисних лайфхаків для водіївЯк дверима не подряпати чуже авто (5minutecrafts)

Лійка з пластикової пляшки

Необхідно відрізати дно пляшки та помістити її бензобак. Так паливо можна буде легко налити в бак і воно не буде розливатись.

Максимально полегшать життя: топ-5 корисних лайфхаків для водіїв

Як зробити лійку (5minutecrafts)

Правильно відрегулюйте дзеркала бокового виду

Відрегулюйте бокове дзеркало водія, переконавшись, що воно відображає дорогу та лише частину або фрагмент автомобіля. Це важливо для того, щоб була гарна видимість дороги.

Максимально полегшать життя: топ-5 корисних лайфхаків для водіївЯк правильно відрегулювати дзеркала бічного виду (5minutecrafts)

Подряпини можна замаскувати лаком для нігтів

Звичайно, краще використати спеціальну фарбу. Однак, щоб на деякий час замаскувати пошкодження можна використати лак для нігтів. Основне правильно підібрати колір.

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