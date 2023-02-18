Максимально облегчат жизнь: топ-5 полезных лайфхаков для водителей

И водители, и пассажиры хотят, чтобы поездки были максимально легкими и плавными. В этом помогут простые лайфхаки, которые максимально облегчат жизнь водителям.

Пылесос для машины

Для такого способа нужно приготовить рулон туалетной бумаги.

Трубку нужно прикрепить к концу пылесоса и нажать на ее конец. Далее включите пылесос и легко доберитесь до труднодоступных мест.

Как сделать насадку для пылесоса (5minutecrafts)

Как не поцарапать чужие машины

Избежать царапин на других автомобилях во время открывание двери может помочь использование бумажного скотча. Его нужно приклеить по краям двери.

Как дверью не поцарапать чужое авто (5minutecrafts)

Лейка из пластиковой бутылки

Необходимо отрезать дно бутылки и поместить бензобак. Так топливо можно будет легко налить в бак, и оно не будет разливаться.

Как сделать лейку (5minutecrafts)

Правильно отрегулируйте зеркала бокового вида

Отрегулируйте боковое зеркало водителя, убедившись, что оно отображает дорогу и часть или фрагмент автомобиля. Это важно для того, чтобы была хорошая видимость дороги.

Как правильно отрегулировать зеркала бокового вида (5minutecrafts)

Царапины можно замаскировать лаком для ногтей

Конечно, лучше использовать специальную краску. Однако, чтобы на время замаскировать повреждения можно использовать лак для ногтей. Основное правильно подобрать цвет.