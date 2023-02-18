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Максимально облегчат жизнь: топ-5 полезных лайфхаков для водителей

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Суббота 18 февраля 2023 16:31
Максимально облегчат жизнь: топ-5 полезных лайфхаков для водителей Какие лайфхаки должны знать все водители (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

И водители, и пассажиры хотят, чтобы поездки были максимально легкими и плавными. В этом помогут простые лайфхаки, которые максимально облегчат жизнь водителям.

Об этом сообщает 5-Minute Crafts.

Пылесос для машины

Для такого способа нужно приготовить рулон туалетной бумаги.

Трубку нужно прикрепить к концу пылесоса и нажать на ее конец. Далее включите пылесос и легко доберитесь до труднодоступных мест.

Максимально облегчат жизнь: топ-5 полезных лайфхаков для водителейКак сделать насадку для пылесоса (5minutecrafts)

Как не поцарапать чужие машины

Избежать царапин на других автомобилях во время открывание двери может помочь использование бумажного скотча. Его нужно приклеить по краям двери.

Максимально облегчат жизнь: топ-5 полезных лайфхаков для водителейКак дверью не поцарапать чужое авто (5minutecrafts)

Лейка из пластиковой бутылки

Необходимо отрезать дно бутылки и поместить бензобак. Так топливо можно будет легко налить в бак, и оно не будет разливаться.

Максимально облегчат жизнь: топ-5 полезных лайфхаков для водителей

Как сделать лейку (5minutecrafts)

Правильно отрегулируйте зеркала бокового вида

Отрегулируйте боковое зеркало водителя, убедившись, что оно отображает дорогу и часть или фрагмент автомобиля. Это важно для того, чтобы была хорошая видимость дороги.

Максимально облегчат жизнь: топ-5 полезных лайфхаков для водителейКак правильно отрегулировать зеркала бокового вида (5minutecrafts)

Царапины можно замаскировать лаком для ногтей

Конечно, лучше использовать специальную краску. Однако, чтобы на время замаскировать повреждения можно использовать лак для ногтей. Основное правильно подобрать цвет.

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