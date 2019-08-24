Максимально искренне сочувствуем: Притула заступился за тещу

Сергей Притула, популярный украинский ведущий и народный депутат от группы "Відродження", теща которого, Лилия Сопельник, 22 августа сбила на автомобиле мать с ребенком, прокомментировал ДТП. Об этом написал шоумен на своей странице в Facebook.

В своей публикации артист начал с того, что в последние дни фамилию Притула все чаще начали писаться в новостях о ДТП.

"И я лично, и моя семья, максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена, не оказывали попыток "порешать" вопросы с судьями или прокурорами. Лично я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей женщины помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшего семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь. На что я лично надеюсь. Здоровья сына и мамы - это основной приоритет в этой ситуации", - написал ведущий.

Он заявил журналистам, что не был свидетелем аварии, потому ничего не может рассказать о ней и прокомментировать.

"И я буду благодарен всем, если общественность и журналисты не будут искать виновных в совершенном среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту. Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку, не являлся свидетелем события", - отметил Притула.

Притула прокомментировал ДТП по вине его тещи Лилии Сопельник (скриншот: facebook.com)

К слову, момент инцидента был снят на камеру видеонаблюдения, установленной на соседнем доме. На кадрах видно, что кроссовер Mazda сдает назад на большой скорости, сбивает прохожих и врезается в припаркованные автомобили.

Напомним, что ранее Фура снесла с трассы легковушку с семьей.