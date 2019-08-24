Максимально щиро співчуваємо: Притула заступився за тещу

Сергій Притула, популярний український ведучий і народний депутат від групи "Відродження", теща якого, Лілія Сопельник, 22 серпня на автомобілі збила матір з дитиною, прокоментував ДТП. Про це шоумен написав на своїй сторінці в Facebook.

У своїй публікації артист почав з того, що в останні дні прізвище Притула все частіше почали писатися в новинах про ДТП.

"І я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, яка постраждала в результаті безглуздого керування автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не робили спроб "вирішити" питання з суддями чи прокурорами. Особисто я, як чоловік своєї дружини, звичайно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестя і тещі, що моя сім'я готова посильно приєднатися до покриття витрат на лікування і реабілітацію потерпілого сім'ї, у разі, якщо ця сім'я буде готова прийняти таку допомогу. На що я особисто сподіваюся. Здоров'я сина і мами - це основний пріоритет у цій ситуації", - написав ведучий.

Він заявив журналістам, що не був свідком аварії, тому нічого не може розповісти про неї і прокоментувати.

"І я буду вдячний всім, якщо громадськість і журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, оскільки, не був свідком події", - зазначив Притула.

Притула прокоментував ДТП з вини його тещі Лілії Сопельник (скріншот: facebook.com)

До речі, момент інциденту був знятий на камеру відеоспостереження, встановлену на сусідньому будинку. На кадрах видно, що кросовер Mazda здає назад на великій швидкості, збиває перехожих і врізається в припарковані автомобілі.

Нагадаємо, що раніше Фура знесла з траси легковий автомобіль з сім'єю.