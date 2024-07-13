У Макса Чмерковського народився третій син: хореограф показав фото малюка та розкрив його ім'я

Чмерковський знову став батьком

У своєму блозі танцюрист показав фото зі своєю коханою та малюком і розсекретив деякі подробиці пологів.

"Його офіційно виселили з мами, і він дуже милий! Ми хотіли б розповісти вам, що мама і малюк почуваються добре, а пологи зайняли близько 47 секунд! Рівно одна потуга! Також дякуємо всім за чудові повідомлення, які ви надіслали. Це багато для нас значить, ми це дуже цінуємо", - написав Макс, який разом з сім’єю мешкає у США.

Чмерковський втретє став батьком (Фото: instagram.com/maksimc)

У stories хореограф згодом показав перше фото новонародженого малюка та розкрив його імʼя.

"Мілан Чмерковський народився о 8:48 ранку 12 липня. Сім'я повна", - поділився зірковий, тепер уже багатодітний батько.

Хлопчика назвали Мілан (Фото: instagram.com/maksimc)

Що відомо про Макса Чмерковського та його родину

Українсько-американський чемпіон з латинських танців також є телеведучим та актором. Він був головним героєм романтичного реаліті "Холостяк", яке вийшло на екрани ще у 2011 році.

У фіналі чоловік обрав Олександру Шульгіну, проте їхня історія не мала щасливого кінця. Макс збирався освідчитися дівчині, але до весілля справа так і не дійшла.

Зі своєю нинішньою обраницею хореограф одружився у 2017 році. Стосунки закоханих розпочалися ще у 2012 році.

У січні 2017 року пара вперше стала батьками - у них народився син Шай. У червні минулого року Пета і Макс стали батьками вдруге - на світ з’явився їхній син Ріо, і зараз йому лише рік.

Пара з дітьми (Фото: instagram.com/petamurgatroyd)

Тому подружжя не приховує, що третя вагітність стала для них несподівванкою, адже Маргатройд завагітніла втретє через 4 місяці після попередніх пологів.

"У нас буде дитина. Так, ми знаємо… у нас лише народився малюк! Це було дуже несподівано (через 4 місяці після народження Ріо), але ми дуже щасливі і готові незабаром стати сім’єю з 5 осіб!" - коментувала цю новину обраниця Чмерковського.

"Після всього, через що ми пройшли з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам дуже пощастило, що це диво сталося з нами", - також зауважувала вона.

Закохані у день свого весілля (Фото: instagram.com/petamurgatroyd)

Нагадаємо, раніше Пета відверто розповідала про свої викидні. Одна її вагітність перервалася восени 2020 року, інша - восени 2021. Також дружина "Холостяка-1" мала невдалу спробу ЕКЗ.