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Макса Барских больше нет? Певец ошеломил заявлением

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 17:00
Макса Барских больше нет? Певец ошеломил заявлением Макс Барских теперь не Макс Барских (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинцам пора забывать о таком певце как Макс Барских, ведь его больше не существует.

Артист решил кардинально изменить свою жизнь и теперь его сценическое имя - MICK SUNDAY. Именно под таким псевдонимом украинский поп-идол выпустил новую песню I Feel Good.

Что известно

Заметим, что настоящее имя певца Николай Бортник. И новый сценический псевдоним - это, по большому счету, возвращение артиста к его полученному при рождении имени (хоть и в несколько видоизмененной форме).

"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца. Но в то же время она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывая свои мечты и желания на завтра. Я принял решение создавать будущее уже сегодня, и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", - комментирует Мик.

Макса Барских больше нет? Певец ошеломил заявлением

MICK SUNDAY (фото: instagram.com/max_barskih)

I Feel Good - первый трек из будущего альбома, над которым певец работал с прошлого года.

Макса Барских больше нет? Певец ошеломил заявлением

MICK SUNDAY (фото: instagram.com/max_barskih)

Артист признается, что создание новых песен поддерживало его в самые сложные времена и помогало выходить из депрессивного настроения.

"Чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний", - добавляет он.

Ранее мы писали, что певец показал трогательное видео из своей школы во временно оккупированном Херсоне.

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Макс Барских
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