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Макса Барських більше немає? Співак приголомшив заявою

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 17:00
Макса Барських більше немає? Співак приголомшив заявою Макс Барських тепер не Макс Барських (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Українцям пора забувати про такого співака як Макс Барських, адже його більше не існує.

Артист вирішив кардинально змінити своє життя і тепер його сценічне ім'я - MICK SUNDAY. Саме під таким псевдонімом український поп-ідол випустив нову пісню I Feel Good.

Що відомо

Зауважимо, що справжнє ім'я співака Микола Бортник. І новий сценічний псевдонім - це, по великому рахунку, повернення артиста до його отриманого при народжені імені (хоч і в дещо видозміненій формі).

"Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця. Але водночас вона навчила цінити рідних та близьких, цінити життя і час, не відкладаючи свої мрії й бажання на завтра. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні, й вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії", - коментує Мік.

Макса Барських більше немає? Співак приголомшив заявою

MICK SUNDAY (фото: instagram.com/max_barskih)

I Feel Good - перший трек із майбутнього альбому, над яким співак працював з минулого року.

Макса Барських більше немає? Співак приголомшив заявою

MICK SUNDAY (фото: instagram.com/max_barskih)

Артист зізнається, що створення нових пісень підтримувало його в найскладніші часи й допомагало виходити з депресивного настрою.

"Чим складніші думки та події, тим яскравіше і світліше народжувалась пісня. У цьому випадку музика працює як броня й проєкція бажань", - додає він.

Раніше ми писали, що співак показав зворушливе відео зі своєї школи в тимчасово окупованому Херсоні.

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Макс Барських
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