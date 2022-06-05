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Макс Корж еще вчера "поддержал" Украину а теперь едет собирать стадионы по РФ (фото и видео)

Фото: Макс Корж после поддержки Украины едет с концертами по России (maxkorzh-live)
Автор: Светлана Мащенко

33-летний белорусский певец Макс Корж, получивший бешеную популярность своими хитами Небо поможет нам и Жить в кайф еще десять лет назад, решил, что ему усидится на двух стульях. 24 февраля рэп-исполнитель выступил против вторжения РФ в Украину, а 4 июня выпустил песню против войны. Теперь же он планирует проехаться по просторам "великой рассии" с концертами.

Что об этом известно - читайте ниже в нашем материале.

Так, на официальном сайте Коржа появился анонс его планов на лето.

Кроме Узбекистана и Литвы артист будет собирать "кровавые деньги" 25 июня на стадионах в Екатеринбурге, 9 июля в Новосибирске, а 3 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Стоят эти билеты 2000-3200 рублей в Новосибирске, 2200 рублей - в Екатеринбурге, 2000-12000 рублей в Санкт-Петербурге. То есть от 1000 до 5500 гривен.

Сергей Стерненко в Twitter "пригласил фанов на концерт Макса".

Еще 4 июня ряд украинских поклонников благодарили Макса за новую песню и поддержку Украины.

А вот что Корж написал 24 февраля в своем Instagram:

Скриншот

Ранее мы писали о том, что дочь Александра Невзорова оказалась путинисткой и талдычит о "братских народах".

Также сообщалось, что режиссер Оксана Байрак заявила, что Украина сама виновата в войне с РФ.

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пропагандаМакс Корж