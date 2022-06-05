Макс Корж еще вчера "поддержал" Украину а теперь едет собирать стадионы по РФ (фото и видео)

Так, на официальном сайте Коржа появился анонс его планов на лето.

Кроме Узбекистана и Литвы артист будет собирать "кровавые деньги" 25 июня на стадионах в Екатеринбурге, 9 июля в Новосибирске, а 3 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Стоят эти билеты 2000-3200 рублей в Новосибирске, 2200 рублей - в Екатеринбурге, 2000-12000 рублей в Санкт-Петербурге. То есть от 1000 до 5500 гривен.

Сергей Стерненко в Twitter "пригласил фанов на концерт Макса".

Еще 4 июня ряд украинских поклонников благодарили Макса за новую песню и поддержку Украины.

А вот что Корж написал 24 февраля в своем Instagram:

Скриншот