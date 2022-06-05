Макс Корж ще вчора "підтримав" Україну а тепер їде збирати стадіони по РФ (фото та відео)

Так, на офіційному сайті Коржа з'явився анонс його планів на літо.

Окрім Узбекистану та Литви артист збиратиме "криваві гроші" 25 червня на стадіонах в Єкатеринбурзі, 9 липня в Новосибірську, а 3 вересня в Санкт-Петербурзі на стадіоні "Газпром Арена".

Коштують ці квитки 2000-3200 рублів в Новосибірську, 2200 рублів - в Єкатеринбурзі, 2000-12000 рублів в Санкт-Петербурзі. Тобто від 1000 до 5500 гривень.

Сергій Стерненко у Twitter "запросив фанів на концерт Макса".

Ще 4 червня багато українських прихильників дякували Максові за нову пісню і підтримку України.

А ось що Корж написав 24 лютого у своєму Instagram:

Скріншот