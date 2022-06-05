Дочь Невзорова ненавидит украинцев и талдычит про "братские народы"
40-летняя Полина Невзорова, дочь известного российского журналиста Александра Невзорова, недавно получившего гражданство Украины, поддерживает вторжение РФ, ненавидит украинцев и яро верит в "братские народы".
Что известно об этом - читайте в нашем материале ниже.
Дочь Невзорова - путинистка и не скрывает этого
Полина ведет в Telegram страницу, где выдает один за одним пропагандистские фейки.
Женщина "разоблачает" "фашистов и нацистов", которые якобы развязали войну между "братскими народами".
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В каких отношениях Полина со знаменитым отцом
С Александром Невзоровым, осудившим вторжение РФ, за что получившим уголовное дело на территории россии, Полина не общается.
Будущая любительница Путина родилась в 1981 году от первого брака Невзорова с библиотекарем Натальей. Когда девочке было 9 лет отец ушел из семьи после скандала, и прекратил общение с ней.
Фото: Полина Невзорова (t.me/nevzorovapolina)
Позже он говорил, что общался бы с дочерью, но этому мешают их разные взгляды. Александр Глебович - убежденный атеист, а его дочь с мужем - приверженцы православия.
Фото: Невзоров с дочерью (uznayvse)
"Я в принципе общался бы с ней. Полина сама по себе хорошая, замечательная. Но у них там в семье все сильно повернуты на православии. А когда мне начинают чего-то объяснять про эту свою религию, я не могу слушать. Вообще избегаю общения с верующими людьми", - сказал Невзоров в одном из интервью.
Полина стала актрисой, но карьера не задалась
Невзорова закончила театральный вуз, сыграла в нескольких фильмах, и то - второстепенные роли.
Позже она вышла замуж за звезду "Бумера" Сергея Горобченко и стала рожать. У них три сына и четыре дочери, родившиеся с 2010-го по 2017-й год.
Фото: Полина Невзорова с мужем (kulturologia)
Муж Полины тоже "победоносец"
Актер хоть и имеет украинские корни, но твердит, что его "дед воевал против фашистов" и теперь история повторяется. Горобченко поддержал убийство украинцев и выдал на гора бред про "братские народы"
"Россияне и украинцы - это один народ. У нас один корень - православная Русь", - заявил артист.
Фото: Сергей Горобченко с детьми (kulturologia)
Тем временем Невзоров и его жена стали украинцами
Александр Невзоров и его третья жена Лидия Маслова (в браке с 1991 года) получили украинское гражданство. Они воспитывают 15-летнего сына Александра.
Фото: Невзоров с женой Лидией (wellnesso)
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский предоставил Александру Невзорову украинское гражданство.
Напомним, что в России возбудили дело против Невзорова из-за якобы распространения фейков о войне в Украине.