Макс Корж еще вчера "поддержал" Украину а теперь едет собирать стадионы по РФ (фото и видео)
33-летний белорусский певец Макс Корж, получивший бешеную популярность своими хитами Небо поможет нам и Жить в кайф еще десять лет назад, решил, что ему усидится на двух стульях. 24 февраля рэп-исполнитель выступил против вторжения РФ в Украину, а 4 июня выпустил песню против войны. Теперь же он планирует проехаться по просторам "великой рассии" с концертами.
Что об этом известно - читайте ниже в нашем материале.
Так, на официальном сайте Коржа появился анонс его планов на лето.
Кроме Узбекистана и Литвы артист будет собирать "кровавые деньги" 25 июня на стадионах в Екатеринбурге, 9 июля в Новосибирске, а 3 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
Стоят эти билеты 2000-3200 рублей в Новосибирске, 2200 рублей - в Екатеринбурге, 2000-12000 рублей в Санкт-Петербурге. То есть от 1000 до 5500 гривен.
Сергей Стерненко в Twitter "пригласил фанов на концерт Макса".
Вижу, кому-то лепешка нравится?— Serhii Sternenko (@sternenko) June 5, 2022
Ну то сходите к нему на концерт pic.twitter.com/NrvowIHW31
Еще 4 июня ряд украинских поклонников благодарили Макса за новую песню и поддержку Украины.
А вот что Корж написал 24 февраля в своем Instagram:
Скриншот
Ранее мы писали о том, что дочь Александра Невзорова оказалась путинисткой и талдычит о "братских народах".
Также сообщалось, что режиссер Оксана Байрак заявила, что Украина сама виновата в войне с РФ.