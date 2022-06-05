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Макс Корж ще вчора "підтримав" Україну а тепер їде збирати стадіони по РФ (фото та відео)

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Неділя 05 червня 2022 15:49
Макс Корж ще вчора "підтримав" Україну а тепер їде збирати стадіони по РФ (фото та відео) Фото: Макс Корж після підтримки України їде з концертами по Росії (maxkorzh-live)
Автор: Світлана Мащенко

33-річний білоруський співак Макс Корж, який здобув шалену популярність своїми хітами Небо поможет нам і Жить в кайф ще десять років тому, вирішив, що йому всидиться на двох стільцях. 24 лютого реп-виконавець виступив проти вторгнення РФ в Україну, а 4 червня випустив пісню проти війни. Тепер же він планує проїхатися просторами "вєлікої рассії" з концертами.

Що про це відомо - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, на офіційному сайті Коржа з'явився анонс його планів на літо.

Окрім Узбекистану та Литви артист збиратиме "криваві гроші" 25 червня на стадіонах в Єкатеринбурзі, 9 липня в Новосибірську, а 3 вересня в Санкт-Петербурзі на стадіоні "Газпром Арена".

Коштують ці квитки 2000-3200 рублів в Новосибірську, 2200 рублів - в Єкатеринбурзі, 2000-12000 рублів в Санкт-Петербурзі. Тобто від 1000 до 5500 гривень.

Макс Корж ще вчора &quot;підтримав&quot; Україну а тепер їде збирати стадіони по РФ (фото та відео)

Сергій Стерненко у Twitter "запросив фанів на концерт Макса".

Ще 4 червня багато українських прихильників дякували Максові за нову пісню і підтримку України.

А ось що Корж написав 24 лютого у своєму Instagram:

Макс Корж ще вчора &quot;підтримав&quot; Україну а тепер їде збирати стадіони по РФ (фото та відео)

Скріншот

Раніше ми писали про те, що донька Олександра Невзорова виявилася путіністкою і талдичить про "братські народи".

Також повідомлялося, що режисер Оксана Байрак заявила, що Україна сама винна у війні з РФ.

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