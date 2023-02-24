Макс Барських зворушив українців до сліз піснею про маму

24 лютого Макс Барських випустив чуттєву пісню "Мамо, не плач". Трек присвячений усім матерям, які чекають на повернення своїх захисників.
Ця пісня стала шостим синглом з музичного щоденника артиста, який він веде з третього дня повномасштабного вторгнення Росії на українську землю.
У треку Макс підкреслює силу духу, міць та незламність українських військових попри жорстокі випробування на фронті.
"Війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Саме зараз мені вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки. Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог й ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників", - коментує пісню Барських.
"Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько", - додає він.
Пісня "Мамо, не плач" зворушила слухачів до сліз.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Макс випустив кілька україномовних пісень, серед яких "Буде весна", "Чекай мене", "Римую" та інші.
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