Макс Барских растрогал украинцев до слез песней о маме

24 февраля Макс Барских выпустил чувственную песню "Мамо не плач". Трек посвящен всем матерям, ожидающим возвращения своих защитников.
Эта песня стала шестым синглом из его музыкального дневника, который он ведет с третьего дня полномасштабного вторжения России на украинскую землю.
В треке Макс подчеркивает силу духа, мощь и несокрушимость украинских военных, несмотря на жестокие испытания на фронте.
"Война выходит на новый уровень в то время, как Украина уже год живет в жестоком противостоянии врагу. Именно сейчас мне еще раз хотелось бы обратиться к каждому украинцу со словами поддержки. Несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, мы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников", - комментирует песню Барских.
"Очень надеюсь, что эта песня поможет слушателям в сложное время и даст силы не падать духом. Потому что я искренне верю в нашу победу и то, что весна уже близка", - добавляет он.
Песня "Мамо не плач" растрогала слушателей до слез.
Напомним, что с начала полномасштабной войны Макс выпустил несколько украиноязычных песен, среди которых "Буде весна", "Чекай мене", "Римую" и другие.
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