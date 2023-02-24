Софія Ротару відмовилася співати для росіян на корпоративі: пропонували величезний гонорар

Українська співачка Софія Ротару відмовилася виступати перед росіянами на корпоративі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Артистці пропонували за це виступ чималий гонорар.

Про це розповіла російська акторка та модель Анна Калашнікова росЗМІ.

Який гонорар пропонували

За словами моделі, Софії Ротару пропонували за виступ 100 тисяч євро. Однак, навіть такий гонорар не вплинув на принципове рішення співачки.

Вона зазначила, Ротару дуже переживає через війну в Україні, тому взагалі відмовилася від гастрольної діяльності.

"Мої друзі влаштовували виїзний день народження в Еміратах. Вони забезпечені люди, хотіли запросити на своє свято Софію Михайлівну. Пропонували гонорар - 100 тисяч євро. Але їм сказали, що вона не хоче", - сказала модель.

Також Калашнікова додала, що у грудні Софії Ротару теж пропонували виступити на російських новорічних корпоративах. Однак, співачка також принципово відмовилася.

"Вона не в настрої, через ситуацію відмовилася від концертної діяльності. Софія Михайлівна близько до серця приймає все, що відбувається, їй важко зібратися", - розповіла модель.

Де зараз Софія Ротару

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка певний час мовчала і не висловлювала свою позицію щодо війни.

Однак, згодом вона вийшла на зв'язок. Вона розповіла, що перебуває у рідному селі в Україні.

До того ж свій ювілей, 75 років, співачка з сім'єю відзначила в селі Маршинці на Західній Україні.