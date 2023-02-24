Макс Барських зворушив українців до сліз піснею про маму
24 лютого Макс Барських випустив чуттєву пісню "Мамо, не плач". Трек присвячений усім матерям, які чекають на повернення своїх захисників.
Ця пісня стала шостим синглом з музичного щоденника артиста, який він веде з третього дня повномасштабного вторгнення Росії на українську землю.
У треку Макс підкреслює силу духу, міць та незламність українських військових попри жорстокі випробування на фронті.
"Війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Саме зараз мені вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки. Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог й ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників", - коментує пісню Барських.
"Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько", - додає він.
Пісня "Мамо, не плач" зворушила слухачів до сліз.
- Макс, знову сльози, мурахи по шкірі. Подяка всім нашим героям. Слава Україні! Переможемо!
- Дякую за пісню, написану серцем і виконану душею
- 24.02 - назавжди в наших серцях... День, який розділив матерів та дітей, жінок та чоловіків... Але настане час, коли ми всі знову об'єднаємось i зустрінемось, щоб відсвяткувати перемогу! Нехай кожна мама дочекається свого сина, а кожна дитина знову побачить татка!
- Нехай повернуться живими додому усі наші захисники!
- Зараз ця пісня дуже сильно додає нам духу. Привіт з Донбасу. Слава Україні!
- Надзвичайно гарна і чуттєва пісня! Не віддамо ми нікому свій дім
- Перемоги час настане! Слава ЗСУ! Дякую за пісню!
- Нехай кожна мама дочекається свого сина, донька - батька, дружина чоловіка живими і здоровими вдома!
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Макс випустив кілька україномовних пісень, серед яких "Буде весна", "Чекай мене", "Римую" та інші.
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