Макс Барських зворушив українців до сліз піснею про маму

Ця пісня стала шостим синглом з музичного щоденника артиста, який він веде з третього дня повномасштабного вторгнення Росії на українську землю.

У треку Макс підкреслює силу духу, міць та незламність українських військових попри жорстокі випробування на фронті.

"Війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Саме зараз мені вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки. Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог й ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників", - коментує пісню Барських.

"Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько", - додає він.

Пісня "Мамо, не плач" зворушила слухачів до сліз.

Макс, знову сльози, мурахи по шкірі. Подяка всім нашим героям. Слава Україні! Переможемо!

Дякую за пісню, написану серцем і виконану душею

24.02 - назавжди в наших серцях... День, який розділив матерів та дітей, жінок та чоловіків... Але настане час, коли ми всі знову об'єднаємось i зустрінемось, щоб відсвяткувати перемогу! Нехай кожна мама дочекається свого сина, а кожна дитина знову побачить татка!

Нехай повернуться живими додому усі наші захисники!

Зараз ця пісня дуже сильно додає нам духу. Привіт з Донбасу. Слава Україні!

Надзвичайно гарна і чуттєва пісня! Не віддамо ми нікому свій дім

Перемоги час настане! Слава ЗСУ! Дякую за пісню!

Нехай кожна мама дочекається свого сина, донька - батька, дружина чоловіка живими і здоровими вдома!

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Макс випустив кілька україномовних пісень, серед яких "Буде весна", "Чекай мене", "Римую" та інші.