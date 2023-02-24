Макс Барских растрогал украинцев до слез песней о маме

Эта песня стала шестым синглом из его музыкального дневника, который он ведет с третьего дня полномасштабного вторжения России на украинскую землю.

В треке Макс подчеркивает силу духа, мощь и несокрушимость украинских военных, несмотря на жестокие испытания на фронте.

"Война выходит на новый уровень в то время, как Украина уже год живет в жестоком противостоянии врагу. Именно сейчас мне еще раз хотелось бы обратиться к каждому украинцу со словами поддержки. Несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, мы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников", - комментирует песню Барских.

"Очень надеюсь, что эта песня поможет слушателям в сложное время и даст силы не падать духом. Потому что я искренне верю в нашу победу и то, что весна уже близка", - добавляет он.

Песня "Мамо не плач" растрогала слушателей до слез.

Макс, знову сльози, мурахи по шкірі. Подяка всім нашим героям. Слава Україні! Переможемо!

Дякую за пісню, написану серцем і виконану душею

24.02 - назавжди в наших серцях... День, який розділив матерів та дітей, жінок та чоловіків... Але настане час, коли ми всі знову об'єднаємось i зустрінемось, щоб відсвяткувати перемогу! Нехай кожна мама дочекається свого сина, а кожна дитина знову побачить татка!

Нехай повернуться живими додому усі наші захисники!

Зараз ця пісня дуже сильно додає нам духу. Привіт з Донбасу. Слава Україні!

Надзвичайно гарна і чуттєва пісня! Не віддамо ми нікому свій дім

Перемоги час настане! Слава ЗСУ! Дякую за пісню!

Нехай кожна мама дочекається свого сина, донька - батька, дружина чоловіка живими і здоровими вдома!

Напомним, что с начала полномасштабной войны Макс выпустил несколько украиноязычных песен, среди которых "Буде весна", "Чекай мене", "Римую" и другие.