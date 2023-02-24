Макс Барских растрогал украинцев до слез песней о маме
24 февраля Макс Барских выпустил чувственную песню "Мамо не плач". Трек посвящен всем матерям, ожидающим возвращения своих защитников.
Эта песня стала шестым синглом из его музыкального дневника, который он ведет с третьего дня полномасштабного вторжения России на украинскую землю.
В треке Макс подчеркивает силу духа, мощь и несокрушимость украинских военных, несмотря на жестокие испытания на фронте.
"Война выходит на новый уровень в то время, как Украина уже год живет в жестоком противостоянии врагу. Именно сейчас мне еще раз хотелось бы обратиться к каждому украинцу со словами поддержки. Несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, мы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников", - комментирует песню Барских.
"Очень надеюсь, что эта песня поможет слушателям в сложное время и даст силы не падать духом. Потому что я искренне верю в нашу победу и то, что весна уже близка", - добавляет он.
Песня "Мамо не плач" растрогала слушателей до слез.
- Макс, знову сльози, мурахи по шкірі. Подяка всім нашим героям. Слава Україні! Переможемо!
- Дякую за пісню, написану серцем і виконану душею
- 24.02 - назавжди в наших серцях... День, який розділив матерів та дітей, жінок та чоловіків... Але настане час, коли ми всі знову об'єднаємось i зустрінемось, щоб відсвяткувати перемогу! Нехай кожна мама дочекається свого сина, а кожна дитина знову побачить татка!
- Нехай повернуться живими додому усі наші захисники!
- Зараз ця пісня дуже сильно додає нам духу. Привіт з Донбасу. Слава Україні!
- Надзвичайно гарна і чуттєва пісня! Не віддамо ми нікому свій дім
- Перемоги час настане! Слава ЗСУ! Дякую за пісню!
- Нехай кожна мама дочекається свого сина, донька - батька, дружина чоловіка живими і здоровими вдома!
Напомним, что с начала полномасштабной войны Макс выпустил несколько украиноязычных песен, среди которых "Буде весна", "Чекай мене", "Римую" и другие.
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