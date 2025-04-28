Макс Барских исполнил мечту 8-летнего фана прямо на концерте: трогательное видео
Певец Макс Барских растрогал фанов. На концерте в Кривом Роге он осуществил мечту маленького фана, который поразил всех своей смелостью.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), видео с концерта Барских опубликовал в TikTok.
"Вот такой смелый и талантливый парень сегодня спел со мной в Кривом Роге. А вы бы решились?" - подписал видео Макс.
Мальчик, которого Барских пригласил на сцену, хотел спеть вместе с ним. И артист осуществил его мечту, они исполнили песню "Все возможно".
Публика не ожидала, что ребенок так уверенно будет петь и даже не растеряется на большой сцене. Поэтому маленького артиста ждали аплодисменты.
Сам Макс отметил, что он восхищается смелостью мальчика, ведь сам вряд ли сумел бы так петь в 8 лет. И, сказал артист, возможно, на сцене рядом с ним стояла будущая звезда.
"Поэтому заранее берите у него автографы", - пошутил Барских.
@maxbarskih
Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі пісню «Все можливо». А ви б наважилися?Все можливо - MAX BARSKIH
Реакция сети
Видео с Барских и его маленьким фаном растрогало подписчиков. В комментариях под видео они пишут:
- "Двигается как Макс"
- "Реально будущая звезда, харизматичный паренек"
- "Молодчинка"
- "Солнышко такое. Радуюсь, что Макс является примером для наших деток. Спасибо, Макс, ты даришь людям радость, добро и любовь"
- "А как старается повторять движения Макса. Молодец"
- "Мало кто так делает из артистов. Это было невероятно"
- "Парень - большой молодец! Из него может вырасти будущий артист".
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