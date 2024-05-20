Макс Барських пожартував про мобілізацію під час концерту: як відреагували українці

Деталі

Так, під час виступу артист звернув увагу на кількість чоловіків у залі, назвавши їх "сміливими".

Він зазначив, що це був останній день перед набуттям чинності нового закону про мобілізацію.

"Скільки хлопців у залі сьогодні. Сміливі-сміливі… Що в вас сьогодні останній день до прийняття цього закону, так? Всі трішечки на стрьомі. Якщо чесно, я теж. Жарт", - сказав зі сцени Макс.

Реакція українців

Мережа відреагувала на відео по-різному.

Макс Барських (фото: пресслужба)

Люди бляха, він пройшов навчання, зрозумів що від творчості і концертів більше толку, тому що він дуже багато донатить і допомогає ЗСУ завдяки цьому!

Ого, який сміливий хлопець на сцені

Обережно, у коментарях душно

Ну звичайно, шо він не на стрьомі. Собі то непридатність вже давно купив

Люди у коментах не викупають рофла

Він же ніби теж був добровольцем на початку, у формі був... чи то показуха як завжди

Що відомо про службу Макса Барських в ЗСУ

Виконавець на початку квітня 2022 року вступив до лав ЗСУ та вирушив на навчання.

Від перших днів війни у нього виникло бажання взяти до рук зброю і захищати свою країну.

Музикант навіть пройшов військовий вишкіл. Таким чином зрозумів, що його зброя - це музика.

Макс Барських в ЗСУ (фото: (instagram.com/max_barskih))