Макс Барских пошутил о мобилизации во время концерта: как отреагировали украинцы

17 мая певец Макс Барских выступил с концертом в киевском Дворце спорта. Во время него артист решил пошутить относительно нового закона о мобилизации. Кто-то посмеялся вместе с исполнителем, а кому-то шутка не понравилась.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу "Шо попало".
Так, во время выступления артист обратил внимание на количество мужчин в зале, назвав их "смелыми".
Он отметил, что это был последний день перед вступлением в силу нового закона о мобилизации.
"Сколько ребят в зале сегодня. Смелые-смелые... Что у вас сегодня последний день до принятия этого закона, да? Все немножечко на стреме. Если честно, я тоже. Шутка", - сказал со сцены Макс.
@__shopopalo актуалочка от @Max Barskih на концерте #мобилизация #мобилизацияукраина #максбарских # максбарских #барских #maxbarskih #barskih #концерт #concert #украина #украинарекомендации #украинскийтекток #украинскаямузыка #украинскийконтент оригинальный звук - ШО ПОПАЛО
Сеть отреагировала на видео по-разному.
Макс Барских (фото: пресс-служба)
Исполнитель в начале апреля 2022 года вступил в ряды ВСУ и отправился на обучение.
С первых дней войны у него возникло желание взять в руки оружие и защищать свою страну.
Музыкант даже прошел военную подготовку. Таким образом понял, что его оружие - это музыка.
Макс Барских в ВСУ (фото: (instagram.com/max_barskih))
Ранее Макс Барских вспомнил, как ему угрожали российские политики и ФСБ.
Также смотрите, как артист выглядел в 2007 году.