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Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу "Караоке на Майдані"

Понеділок 25 березня 2024 09:51
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Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу "Караоке на Майдані" Перша поява Барських на телебаченні відбулася у 2007 році (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Макс Барських, який нині збирає мільйони прослуховувань та став одним з найбільш успішних українських артистів, починав свою кар'єру ще багато років тому. І вперше він заявив про себе у далекому 2007 році, саме тоді йому вдалося виступити на шоу "Караоке на Майдані".

Як змінився Барських, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, архівне відео з виступом артиста, розміщене на Facebook-сторінці видання "Слух".

Як Барських виглядав у 2007 році

Тоді Миколі Бортнику (справжнє ім'я артиста) було усього 17 років. Він наважився спробувати свої сили на пісенному шоу, яке тоді було неймовірно популярним. І Барських вдалося отримати можливість виконати пісню.

Під час спілкування з ведучим шоу Ігорем Кондратюком артист помітно нервував. Він соромився та ніяковів від жартів, але усе ж намагався налаштуватися на виступ.

Спочатку Барських виконав трек російського артиста Діми Білана Never let you go, а потім, коли потрапив до фіналу, обрав пісню гурту Maroon 5 - хіт This love.

Барських на шоу "Караоке на Майдані" - відео

Як Барських виглядає зараз

Нині співаку 34 роки. Він зробив чимало "брутальних" тату й нерідко обирає стильні "луки". Барських носить коротку зачіску, любить шкіряні штани та "верх" з відкритими руками.

Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Барських зараз (фото: instagram.com/max_barskih)

До слова, нещодавно ми розповідали, як Соловій потрапила на "Голос країни" та "вмазала" Кароль й Пономарьову.

Окрім цього, раніше стало відомо, як живе зрадниця-одеситка Елізабет Анум-Дорхусо з "Фабрики зірок".

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