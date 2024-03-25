Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу "Караоке на Майдані"
Співак Макс Барських, який нині збирає мільйони прослуховувань та став одним з найбільш успішних українських артистів, починав свою кар'єру ще багато років тому. І вперше він заявив про себе у далекому 2007 році, саме тоді йому вдалося виступити на шоу "Караоке на Майдані".
Як змінився Барських, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, архівне відео з виступом артиста, розміщене на Facebook-сторінці видання "Слух".
Як Барських виглядав у 2007 році
Тоді Миколі Бортнику (справжнє ім'я артиста) було усього 17 років. Він наважився спробувати свої сили на пісенному шоу, яке тоді було неймовірно популярним. І Барських вдалося отримати можливість виконати пісню.
Під час спілкування з ведучим шоу Ігорем Кондратюком артист помітно нервував. Він соромився та ніяковів від жартів, але усе ж намагався налаштуватися на виступ.
Спочатку Барських виконав трек російського артиста Діми Білана Never let you go, а потім, коли потрапив до фіналу, обрав пісню гурту Maroon 5 - хіт This love.
Барських на шоу "Караоке на Майдані" - відео
Як Барських виглядає зараз
Нині співаку 34 роки. Він зробив чимало "брутальних" тату й нерідко обирає стильні "луки". Барських носить коротку зачіску, любить шкіряні штани та "верх" з відкритими руками.
Барських зараз (фото: instagram.com/max_barskih)
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