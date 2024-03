Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу "Караоке на Майдані"

Як Барських виглядав у 2007 році

Тоді Миколі Бортнику (справжнє ім'я артиста) було усього 17 років. Він наважився спробувати свої сили на пісенному шоу, яке тоді було неймовірно популярним. І Барських вдалося отримати можливість виконати пісню.

Під час спілкування з ведучим шоу Ігорем Кондратюком артист помітно нервував. Він соромився та ніяковів від жартів, але усе ж намагався налаштуватися на виступ.

Спочатку Барських виконав трек російського артиста Діми Білана Never let you go, а потім, коли потрапив до фіналу, обрав пісню гурту Maroon 5 - хіт This love.

Барських на шоу "Караоке на Майдані" - відео

Як Барських виглядає зараз

Нині співаку 34 роки. Він зробив чимало "брутальних" тату й нерідко обирає стильні "луки". Барських носить коротку зачіску, любить шкіряні штани та "верх" з відкритими руками.

Барських зараз (фото: instagram.com/max_barskih)