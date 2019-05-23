Макс Барских оконфузился на Каннском фестивале (видео)

Макс Барских опозорился в Каннах (Коллаж РБК-Украина)

Фанаты неодобрительно высказались о поведении Макса Барских

Макс Барских, популярный украинский певец, попал в неприятную ситуация во время вечеринки в Каннах. Видео с неприятным инцидентом Барских опубликовал на своей странице в Instagram, чем вызвал возмущение своих поклонников.

Макс Барских посетил вечеринку в Каннах, на которой его заметили в обществе российской топ-модели и актрисы Саши Лусс. Девушка посетила кинофестиваль, так как снялась в новом фильме Люка Бессона "Анна". Парочку видели вместе не только на вечеринке, но и после нее – на прогулке.

Макс Барских и Саша Лусс (instagram.com/max_barskih)

Во время танцев в ресторане Макс Барских и угодил в неприятную ситуацию. У него в руках был бокал, предположительно с мартини или коктейлем, но в какой-то момент певец разжал пальцы и бокал упал на бол и разбился.

Макс Барских быстро отошел в сторону и начал улыбаться, сделав вид, что это не его бокал. Осколки от бокала начали убирать, а артист наблюдал за этой картиной со стороны и смеялся.

Видео в Instagram он подписал так: "Когда ты упустил коктейль посреди танцпола, и сделал вид что это не ты".

Макс Барских оконфузился в Каннах (instagram.com/max_barskih)

Поведение Барских вызвало возмущение у его подписчиков, а сам певец довольно в грубой форме ответил на их комментарии.

Еще и кичится этим, противно стало.

Макс, ты пьян.

Сегодня он в ударе.

А если серьезно, то это позор.

Вы совсем мажором стали, но все равно талантливый.

Как девочка отошел. Будь мужиком, позови персонал, попроси убрать, дай чаевых и все!

Не смешное и не забавное видео. Макс, ты уже взрослый парень и стоять, и ржать над тем, что за тобой убирают разбитый стакан и разлитую выпивку…

Мог бы и убрать за собой!

Фу, как некрасиво.

А кто-то заметил, что за Максом убирал не персонал, а такие же гости?

Скриншот комментариев (instagram.com/max_barskih)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский артист Макс Барских попал в серьезную аварию в Лос-Анжелесе.

А также рассказывали о том, что Макс Барских устроил эротическое шоу с сотрудницей полиции.