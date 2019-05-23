Макс Барських осоромився на Каннському фестивалі (відео)

Фанати несхвально висловилися про поведінку Макса Барських
Макс Барських, популярний український співак, потрапив у неприємну ситуація під час вечірки в Каннах. Відео з неприємним інцидентом Барських опублікував на своїй сторінці в Instagram, чим викликав обурення своїх шанувальників.
Макс Барських відвідав вечірку в Каннах, на якій його помітили в товаристві російської топ-моделі і актриси Саші Лусс. Дівчина відвідала кінофестиваль, так як знялася в новому фільмі Люка Бессона "Анна". Парочку бачили разом не тільки на вечірці, але і після неї – на прогулянці.
Макс Барських і Саша Лусс (instagram.com/max_barskih)
Під час танців у ресторані Макс Барських і потрапив в неприємну ситуацію. У нього в руках був келих, імовірно з мартіні або коктейль, але в якийсь момент співак розтиснув пальці і келих впав на бол і розбився.
Макс Барських швидко відійшов убік і почав посміхатися, зробивши вигляд, що це не його келих. Осколки від келиха почали прибирати, а артист спостерігав за цією картиною з боку і сміявся.
Відео в Instagram він підписав так: "Коли ти впустив коктейль посеред танцполу, і зробив вигляд що це не ти".
Макс Барських осоромився в Каннах (instagram.com/max_barskih)
Поведінка Барських викликала обурення у його передплатників, а сам співак досить у грубій формі відповів на їхні коментарі.
Скріншот коментарів (instagram.com/max_barskih)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український артист Макс Барських потрапив в серйозну аварію в Лос-Анжелесі.
А також розповідали про те, що Макс Барських влаштував еротичне шоу з співробітницею поліції.