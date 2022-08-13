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Маковея 2022: как правильно собрать букет-оберег, чтобы защитить дом на целый год

Вариант букета на Маковея (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)
Автор: Светлана Мащенко

14 августа украинцы отметят праздник Первого Спаса, или как его еще называют - Медовый, Спас на воде, Маковей. Этот особый праздник имеет много традиций, пускающих свои корни вглубь веков.

Что надо освятить в церкви, как собрать букет-оберег - читайте ниже в материале Styler.

Что надо святить на Маковея:

  • В корзину для освящения можно положить воду.
  • Обязательно - мед нового урожая, соты.
  • Коробочки мака.
  • Специально собранные букеты из цветов и трав, которые еще называют "маковейчики".

По желанию можно посвятить также фрукты - яблоки, груши, сливы, которые созревали к этому времени; овощи - лук, морковь, фасоль и тому подобное.

Как собрать букет на Маковея

Обычно этот букет состоит из цветов, колосьев пшеницы и различных лекарственных трав (полынь, чабрец, мята, любисток).

По некоторым народным представлениям, букет на Маковея должен состоять из 17 трав.

Обязательно в "маковейчик" надо добавить спелые головки мака.

В древности букет также украшали горохом, фасолью, укропом, небольшими початками кукурузы.

После того, как букет на освящен, с ним нужно пройтись по всему дому, не пропустив ни одного угла. Тогда можно быть уверенными, что следующий год будет урожайным и богатым.

Освященный "маковейчик" когда-то клали за иконами и хранили вплоть до следующего Медового Спаса. Верили, что освященные лекарственные травы помогут побороть болезни.

Весной мак из букета обязательно высевали на огороде.

Что именно может быть в вашем букете?

  • Бархатцы - символ здоровья.
  • Ноготки - символ верности, счастливой семейной жизни.

Ноготки (фото: pixabay)

  • Подсолнух - символ солнца, тепла и благодарности, надежды и веры.
  • Рута - символ девственности, красоты.

Рута (фото: ogorod.ua)

  • Калина - символ девичьей красоты, любви, нежности.
  • Душица (орегано) - чтобы "роду не было переводу".

Душица (фото: pixabay)

  • Колоски овса - для хорошего урожая, большого достатка.
  • Володушка - согласие в семье.

Володушка (фото: wikipedia)

  • Тирлич - чтобы у девушки было много кавалеров.
  • Донник - к примирению, взаимопониманию в семье.

Донник (фото: wikipedia)

  • Веточки полыни - символ примирения.
  • Любисток - символ любви, согласия.

Любисток (фото: harbuz.info)

  • Васильки - символизируют святость, душевную чистоту, скромность и радушие.
  • Цикорий - символ скромности и умеренности.

Цикорий (фото: wikipedia)

  • Чертополох - имеет защитную силу, уберегает семью от скандалов.
  • Георгина - означает успех и всепобеждающую силу жизни.
  • Тысячелистник - означает непокорность и силу.

Тысячелистник (фото: wikipedia)

Отметим, что в этот день начинается Успенский пост, который закончится 27-го августа, накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы.

По важности он приравнивается к большому: стоит отказаться от скоромной пищи, то есть мясных и молочных продуктов.

Ранее мы писали, как правильно отмечать Медовый Спас, что можно и нельзя делать.

Читайте также про традиции всех трех Спасов.

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