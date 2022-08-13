Маковея 2022: как правильно собрать букет-оберег, чтобы защитить дом на целый год

14 августа украинцы отметят праздник Первого Спаса, или как его еще называют - Медовый, Спас на воде, Маковей. Этот особый праздник имеет много традиций, пускающих свои корни вглубь веков.
Что надо освятить в церкви, как собрать букет-оберег - читайте ниже в материале Styler.
По желанию можно посвятить также фрукты - яблоки, груши, сливы, которые созревали к этому времени; овощи - лук, морковь, фасоль и тому подобное.
Обычно этот букет состоит из цветов, колосьев пшеницы и различных лекарственных трав (полынь, чабрец, мята, любисток).
По некоторым народным представлениям, букет на Маковея должен состоять из 17 трав.
Обязательно в "маковейчик" надо добавить спелые головки мака.
В древности букет также украшали горохом, фасолью, укропом, небольшими початками кукурузы.
После того, как букет на освящен, с ним нужно пройтись по всему дому, не пропустив ни одного угла. Тогда можно быть уверенными, что следующий год будет урожайным и богатым.
Освященный "маковейчик" когда-то клали за иконами и хранили вплоть до следующего Медового Спаса. Верили, что освященные лекарственные травы помогут побороть болезни.
Весной мак из букета обязательно высевали на огороде.
Ноготки (фото: pixabay)
Рута (фото: ogorod.ua)
Душица (фото: pixabay)
Володушка (фото: wikipedia)
Донник (фото: wikipedia)
Любисток (фото: harbuz.info)
Цикорий (фото: wikipedia)
Тысячелистник (фото: wikipedia)
Отметим, что в этот день начинается Успенский пост, который закончится 27-го августа, накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы.
По важности он приравнивается к большому: стоит отказаться от скоромной пищи, то есть мясных и молочных продуктов.
Ранее мы писали, как правильно отмечать Медовый Спас, что можно и нельзя делать.
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