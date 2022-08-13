Маковія 2022: як правильно зібрати букет-оберіг, щоб захистити дім на цілий рік

14 серпня українці відзначать свято Першого Спасу, або як його ще називають - Медовий, Спас на воді, Маковія. Це особливе свято має багато традицій, що пускають свої корені вглиб віків.
Що треба освятити в церкві, як зібрати букет-оберіг - читайте нижче в матеріалі Styler.
За бажанням можна посвятити також фрукти - яблука, груші, сливи, які дозрівали до цього часу; городину, тобто овочі - цибулю, моркву, квасолю тощо.
Зазвичай цей букет складається з квітів, колосків пшениці та різноманітних лікарських трав (полин, чебрець, м'ята, любисток).
За деякими народними уявленнями, букет на Маковія має складатися з 17 трав.
Обов'язково в "маковійчик" треба додати достиглі голівки маку.
В давнину букет також прикрашали горохом, квасолею, кропом, невеликими качанами кукурудзи.
Після того, як букет на освячений, з ним потрібно пройтися по всій хаті, не пропустивши жодного закутка. Тоді можна бути впевненими, що наступний рік буде врожайним та багатим.
Освячений "маковійчик" колись клали за іконами та зберігали аж до наступного Медового Спасу. Вірили, що освячені лікарські трави допоможуть побороти хвороби.
Навесні мак з букета обов'язково висіювали на городі.
Нагідки (фото: pixabay)
Рута (фото: ogorod.ua)
Материнка (фото: pixabay)
Ласкавець (фото: wikipedia)
Буркун (фото: wikipedia)
Любисток (фото: harbuz.info)
Цикорій (фото: wikipedia)
Деревій (фото: wikipedia)
Зазначимо, що в цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці.
За важливістю він прирівнюється до Великого: варто відмовитись від скоромної їжі, тобто м'ясних і молочних продуктів.
Раніше ми писали, як правильно відзначати Медовий Спас, що можна і не можна робити.
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