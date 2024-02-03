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Без макияжа и с обручем с 2000-х: Тина Кароль удивила образом на Нацотборе 2024 (видео)

Украина, Суббота 03 февраля 2024 22:00
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Без макияжа и с обручем с 2000-х: Тина Кароль удивила образом на Нацотборе 2024 (видео) Тина Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Юлия Гаюк

3 февраля украинцы выбирают представителя, который поедет на песенный конкурс Евровидение 2024. В промежутках между выступлениями участников Нацотбора свои песни исполняют и звезды украинской сцены. В частности, поп-дива Тина Кароль смогла по-настоящему удивить публику.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямой эфир финала Национального отбора на YouTube-канале "Євробачення Україна".

Тина Кароль поразила своим образом

Зрители привыкли видеть артистку с ярким макияжем, красной помадой и роскошной укладкой. Это даже стало ее фирменным стилем на сцене.

Без макияжа и с обручем с 2000-х: Тина Кароль удивила образом на Нацотборе 2024 (видео)Без макияжа и с обручем с 2000-х: Тина Кароль удивила образом на Нацотборе 2024 (видео)

Яркие губы и укладка - это "фишка" Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Однако на Национальном отборе Тина Кароль кардинально сменила имидж. В этот вечер она предстала на сцене без макияжа, без прически. Она выбрала обруч в волосах с 2000-х годов, джинсы и черную кофту.

Тина Кароль исполнила новый трек "Троянди".

Финал Национального отбора 2024

Напомним, что 3 февраля Украина определится с победителем национального конкурса, а затем - выберет представителя на Евровидении 2024 в Мальме.

Участники выступали в следующем порядке:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - "Палала"
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

Для того чтобы отдать голос за фаворита, следует воспользоваться приложением "Дія". Из-за повышенной нагрузки сервис временно не работает, однако в Минцифры пообещали добавить мощности.

А ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко сообщил, что работу "Дії" возобновят, и время для голосования продлят.

Без макияжа и с обручем с 2000-х: Тина Кароль удивила образом на Нацотборе 2024 (видео)

Скриншот

Ранее мы показали выступление Jerry Heil и Alyona Alyona в финале Нацотбора 2024.

Смотрите также, как выступил MELOVIN на Национальном отборе 2024.

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Тина Кароль Евровидение
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