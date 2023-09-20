МакДональдз відкрив новий незвичайний ресторан під Києвом: адреса та графік роботи (фото)

Що відомо про новий "Мак"

Новий заклад розташований на вулиці Набережна, 7-Л. За 2023 рік він став сьомим відкриттям компанії. Його планували відкрити ще до повномасштабного вторгнення, однак безпекова ситуація цьому завадила.

Вишгородський МакДональдз має лише один поверх, проте може вмістити 131 людину в залі та 88 на терасі.

Заклад разом із McDrive працює з 07:00 до 22:00, послуга доставки з 09:00 до 21:00. Зауважте, що ресторан дотримується правил безпеки, тому після оголошення повітряної тривоги зачиняється, а продовжує роботу через годину після скасування.

Унікальним нововведенням у цьому МакДональдз стало встановлення системи рекуперації, завдяки якій не потрібно проводити газопостачання та опалення.

У Вишгороді відкрили перший "Мак" (фото: прес-служба МакДональдз)

"Відтепер містяни можуть скуштувати улюблені страви у гостинній атмосфері й чудовому місці, адже це єдиний МакДональдз у Вишгороді на мальовничих пагорбах Київського водосховища, а неподалік - дуже гарна набережна", - коментують у компанії.

Де в Києві працює МакДональдз

Найбільше ресторанів МакДональдс працюють на сьогодні у Києві. Ось їхні адреси: