МакДональдз відкрив новий незвичайний ресторан під Києвом: адреса та графік роботи (фото)

У Вишгороді в Київській області запрацював ще один ресторан мережі МакДональдз. Однак у ньому є одна особливість, яка відрізняє його від решти закладів.
Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли в прес-службі компанії.
Новий заклад розташований на вулиці Набережна, 7-Л. За 2023 рік він став сьомим відкриттям компанії. Його планували відкрити ще до повномасштабного вторгнення, однак безпекова ситуація цьому завадила.
Вишгородський МакДональдз має лише один поверх, проте може вмістити 131 людину в залі та 88 на терасі.
Заклад разом із McDrive працює з 07:00 до 22:00, послуга доставки з 09:00 до 21:00. Зауважте, що ресторан дотримується правил безпеки, тому після оголошення повітряної тривоги зачиняється, а продовжує роботу через годину після скасування.
Унікальним нововведенням у цьому МакДональдз стало встановлення системи рекуперації, завдяки якій не потрібно проводити газопостачання та опалення.
У Вишгороді відкрили перший "Мак" (фото: прес-служба МакДональдз)
"Відтепер містяни можуть скуштувати улюблені страви у гостинній атмосфері й чудовому місці, адже це єдиний МакДональдз у Вишгороді на мальовничих пагорбах Київського водосховища, а неподалік - дуже гарна набережна", - коментують у компанії.
Найбільше ресторанів МакДональдс працюють на сьогодні у Києві. Ось їхні адреси:
До речі, МакДональдз повернув у меню декілька легендарних позицій.
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