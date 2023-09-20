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МакДональдз відкрив новий незвичайний ресторан під Києвом: адреса та графік роботи (фото)

На Київщині відкрили новий МакДональдз (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У Вишгороді в Київській області запрацював ще один ресторан мережі МакДональдз. Однак у ньому є одна особливість, яка відрізняє його від решти закладів.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли в прес-службі компанії.

Що відомо про новий "Мак"

Новий заклад розташований на вулиці Набережна, 7-Л. За 2023 рік він став сьомим відкриттям компанії. Його планували відкрити ще до повномасштабного вторгнення, однак безпекова ситуація цьому завадила. 

Вишгородський МакДональдз має лише один поверх, проте може вмістити 131 людину в залі та 88 на терасі.

Заклад разом із McDrive працює з 07:00 до 22:00, послуга доставки з 09:00 до 21:00. Зауважте, що ресторан дотримується правил безпеки, тому після оголошення повітряної тривоги зачиняється, а продовжує роботу через годину після скасування.

Унікальним нововведенням у цьому МакДональдз стало встановлення системи рекуперації, завдяки якій не потрібно проводити газопостачання та опалення.

У Вишгороді відкрили перший "Мак" (фото: прес-служба МакДональдз)

"Відтепер містяни можуть скуштувати улюблені страви у гостинній атмосфері й чудовому місці, адже це єдиний МакДональдз у Вишгороді на мальовничих пагорбах Київського водосховища, а неподалік - дуже гарна набережна", - коментують у компанії.

Де в Києві працює МакДональдз

Найбільше ресторанів МакДональдс працюють на сьогодні у Києві. Ось їхні адреси:

  • вулиця Юрія Іллєнка, 3
  • проспект Палладіна, 7-а
  • Севастопольська площа, 1
  • вулиця Хрещатик, 19-а
  • Боричів узвіз, 10-а
  • вулиця Євгена Сверстюка, 1
  • вулиця Драйзера, 4
  • вулиця Борщагівська, 2-б
  • просп. Леоніда Каденюка, 2-а
  • Вокзальна площа, 2
  • вулиця Софіївська, 1/2
  • проспект Миколи Бажана, 3-б
  • проспект Степана Бандери, 12-а
  • вулиця Гришка, 7
  • проспект Романа Шухевича, 2-т
  • вулиця Оноре де Бальзака, 2-а
  • вулиця Велика Васильківська, 22
  • проспект Броварський, 27
  • вулиця Б. Хмельницького, 40/25
  • вулиця Вишгородська, 33-а
  • Деміївська площа, 1/3-а
  • проспект Миколи Бажана, 8
  • вулиця Антоновича,176
  • Окружна дорога, 14-а
  • вулиця Курбаса, 19-а
  • вулиця Гната Хоткевича, 1-в
  • проспект Оболонський, 1-б
  • вулиця Вадима Гетьмана, 1-а
  • вулиця Гната Юри, 13
  • вулиця Січеславська, 6
  • вулиця  Георгія Кірпи, 5-а
  • вулиця Берковецька, 6-д
  • вулиця Лаврухіна, 4
  • проспект Оболонський, 26-а
  • вулиця Івана Миколайчука, 16
  • Чорнобаївська площа, 5
  • проспект Берестейський, 138
  • проспект Правди, 47
  • проспект Володимира Івасюка, 12-с
  • проспект Степана Бандери, 36-б
  • вулиця Івана Мазепи, 1
  • проспект Берестейський, 65-я
  • Окружна дорога, 1
  • вулиця Архітектора Вербицького, 1

До речі, МакДональдз повернув у меню декілька легендарних позицій.

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КиївМакДональдз