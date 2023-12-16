МакДональдз додав у меню нову страву: що це та чи з'явиться в Україні
Світова мережа фаст-фуду оновила меню та додала туди нову позицію. Проте ця новинка доступна не для всіх країн.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання про їжу Eat This Not That розповідає, що з'явилося в меню відомих ресторанів.
У 2016 році МакДональдз припинив подавати страви в лавашах чи тортильї. Тоді прихильники цих позицій у меню втратили чи не найулюбленіші хот-доги.
Однак ресторан знову почав подавати їх, проте лише в одній країні світу. Це Південна Корея.
У 2022 році в меню додали пукнт "Happy Snack" з південнокорейським хот-догом. Він складається з бекону, листя салату, помідорів і соусу зі смаком копченого бекону. Усе це загортають у лаваш.
Хот-доги в МакДональдз у Південній Кореї (фото: instagram.com/snackolator)
Раніше, у 2006 році, меню "Snack Wraps" у МакДональдз пропонувало відвідувачам смажену чи хрустку в паніруванні курку, салат, соуси та тертий сир. Усі інгредієнти так само загортали в коржик.
Через сім років ці позиції прибрали. Але зовсім скоро в МакДональдз поділилися амбіціями повернути улюблене всіма меню в рамках розширення лінії McCrispy. Проте тоді мережа була лише на етапі розробки, тому не було ясно, коли продукт буде випущений.
Наразі в Україні не представлено хот-дог від МакДональдзу і невідомо, чи з'явиться така страва в меню.
@chainreactionyt McDonald‘s - Hot Dog (2017) Eine Produktneuheit in Deutschland, die 2017 viele Kunden begeisterte. Leider war der Hot Dog nur für kurze Zeit erhältlich. Auf internationaler Ebene (Japan, UK, USA…) gab es die Jahre zuvor den Hot Dog auch schon mal. Es war daher keine Erfindung nur für den deutschen Markt. #mcdonalds #hotdog #foodtok #foodtiktok Blue Blood - Heinz Kiessling
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