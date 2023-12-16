МакДональдз добавил в меню новое блюдо: что это и появится ли в Украине

Всемирная сеть фаст-фуда обновила меню и добавила туда новую позицию. Однако эта новинка доступна не всем странам.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о еде Eat This Not That рассказывает, что появилось в меню известных ресторанов.

В 2016 году МакДональдз прекратил подавать блюда в лавашах или тортильях. Тогда поклонники этих позиций в меню потеряли едва ли не самые любимые хот-доги.

Однако ресторан снова начал подавать их, но только в одной стране мира. Это Южная Корея.

В 2022 году в меню добавили пункт "Happy Snack" с южнокорейским хот-догом. Он состоит из бекона, листьев салата, помидоров и соуса со вкусом копченого бекона. Все это заворачивают в лаваш.

Хот-доги в МакДональдсе в Южной Корее (фото: instagram.com/snackolator)

Ранее, в 2006 году, меню "Snack Wraps" в МакДональдсе предлагало посетителям жареную или хрустящую в панировке курицу, салат, соусы и тертый сыр. Все ингредиенты так же заворачивали в лепешку.

Спустя семь лет эти позиции убрали. Но совсем скоро в МакДональдсе поделились амбициями вернуть любимое всеми меню в рамках расширения линии McCrispy. Однако тогда сеть была только на этапе разработки, поэтому не было ясно, когда продукт будет выпущен.

Пока в Украине не представлен хот-дог от МакДональдса и неизвестно, появится ли такое блюдо в меню.