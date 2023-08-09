МакДональдс вернул любимые украинцами блюда. Что известно о "новом" меню
Рестораны МакДональдс после ряда запросов от клиентов вернули в меню любимые украинцами блюда.
Что известно о "новом старом" меню - в материале Styler далее.
Какие блюда вернули
"Они уже здесь", - написала пресс-служба и опубликовала видео в Facebook.
На кадрах показали сырный соус, которым заинтриговали еще неделю назад. А также любимые картофельные дипы и хитяру - украинский бургер!
Теперь украинцы в комментариях просят вернуть легендарный картофель по-селянски, а также шоколадное печенье. "Мак" пока думает.
Что входит в состав украинского бургера
Собственно, таких бургеров - два: с говядиной и курицей.
- Ржаной с говядиной
В него входят: ржаная булочка, сочная говядина, хрустящий бекон, сыр Чедер, свежий салат, маринованные огурчики и соус Барбекю.
- Ржаной с курицей
Здесь - ароматная ржаная булочка в сочетании с хрустящим беконом, сочной куриной котлетой, свежим салатом и маринованными огурчиками, в дополнение - соус с зернами горчицы.
Украинские бургеры (фото: mcdonalds.com)
А еще 5 грн с каждого бургера будут перечислены в Фонд "Дом Рональда МакДональда" в Украине в поддержку украинских семей.
Раньше мы писали о том, как выглядит самый шикарный ресторан МакДоналдьс в мире.
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