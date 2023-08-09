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МакДональдс вернул любимые украинцами блюда. Что известно о "новом" меню

Новина українською →
Украина, Среда 09 августа 2023 15:13
МакДональдс вернул любимые украинцами блюда. Что известно о "новом" меню МакДональдс в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Рестораны МакДональдс после ряда запросов от клиентов вернули в меню любимые украинцами блюда.

Что известно о "новом старом" меню - в материале Styler далее.

Какие блюда вернули

"Они уже здесь", - написала пресс-служба и опубликовала видео в Facebook.

На кадрах показали сырный соус, которым заинтриговали еще неделю назад. А также любимые картофельные дипы и хитяру - украинский бургер!

Теперь украинцы в комментариях просят вернуть легендарный картофель по-селянски, а также шоколадное печенье. "Мак" пока думает.

Что входит в состав украинского бургера

Собственно, таких бургеров - два: с говядиной и курицей.

  • Ржаной с говядиной

В него входят: ржаная булочка, сочная говядина, хрустящий бекон, сыр Чедер, свежий салат, маринованные огурчики и соус Барбекю.

  • Ржаной с курицей

Здесь - ароматная ржаная булочка в сочетании с хрустящим беконом, сочной куриной котлетой, свежим салатом и маринованными огурчиками, в дополнение - соус с зернами горчицы.

МакДональдс вернул любимые украинцами блюда. Что известно о &quot;новом&quot; меню

Украинские бургеры (фото: mcdonalds.com)

А еще 5 грн с каждого бургера будут перечислены в Фонд "Дом Рональда МакДональда" в Украине в поддержку украинских семей.

Раньше мы писали о том, как выглядит самый шикарный ресторан МакДоналдьс в мире.

Читайте также, где под Киевом открыли новенький МакДональдс.

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МакДональдс