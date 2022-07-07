Коли МакДональдз відкриють в Україні і чому це так важливо (відео)

МакДональдз в Україні знову відкриє свої двері для любителів БігМака і МакФлурі. При чому, насолодитися фастфудом можна буде, судячи з усього, уже цього літа.

Ми підготували ролик, де у легкій формі розповідаємо не лише про повернення МакДональдз, а й про росіян, які не розуміють, чому гамбургери кращі за водку і щі (щоб переглянути відео - проскрольте сторінку вниз).

МакДональдз відкриється у серпні?

МакДональдз, як і багато інших компаній, з початком повномасштабного вторгнення призупинив роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань.

Але в середині червня почали ширитися чутки про те, що ресторани готуються до відкриття. При чому, говорити про це почали навіть на найвищому рівні.

Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нині є всі умови для відновлення роботи МакДональдза (та інших компаній теж). Тому МЗС активно переконує їх повертатися до роботи. Звісно, у тих містах, де відносно безпечно. І процес рухається, запевняє міністр.

Процес рухається. Це підтвердила і СЕО мережі Юлія Бадрітдінова. У нещодавньому інтерв’ю вона навіть назвала основні критерії, за якими буде відбуватися відкриття того чи іншого ресторану.

У той же час деякі рядові працівники МаДональдзів підтверджують: з ними зв’язуються менеджери ресторанів з питанням, чи готові вони в серпні виходити на роботу.

Такі "опитувальники" проводяться і у робочих чатах - там також мова йде про можливий вихід на роботу у другій половині серпня...

Дивіться відео про те, у яких містах МакДональдз не відкриється (покищо), чому повернення цих ресторанів в нашу країну - важливе, і чому Росія зі своїм "Вкусно и точка" перетвориться у країну пригнічених і голодних людей.