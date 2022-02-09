Макаронная бабка по старинному рецепту: готовим пирог из вчерашней вермишели

Ингредиенты для бабки:

500 г муки

6 яиц

100 г сахара

50 г сливочного масла

100 г изюма

Если будете готовить из макарон, их понадобится 500 граммов.

Пошаговое приготовление

Замесите тесто: из муки, двух яиц и воды сделайте крутой тесто, тонко раскатайте. Сверху посыпьте мукой, скрутите рулет, нарежьте тонкие макароны и отварите в слегка подсоленной воде.

Отцедите макароны, промойте водой. Добавьте в них сливочное масло, растертые с сахаром желтки, взбитые в пену белки, изюм.

Аккуратно перемешайте, переложите эту массу в смазанную маслом форму и выпекайте в духовке до готовности (около 45 минут).

Кто такая Дарья Цвек

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров. А книгу "Солодке печиво", из которой взят рецепт макаронной бабки, переиздавали девять раз.