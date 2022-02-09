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Макаронна бабка за старовинним рецептом: готуємо пиріг з вчорашньої вермішелі

Автор: Світлана Мащенко

Пиріг з вчорашніх макаронів - відмінна страва, якою можна порадувати домашніх на сніданок. Для приготування бабки можна взяти готові макарони (навіть вчорашні), а можна приготувати їх самому, а потім запекти у формі пирога.

Рецепт макаронної бабки ми знайшли в книзі-бестселері "Солодке печиво" найвідомішої української кулінарки Дарії Цвєк.

Інгредієнти для бабки:

  • 500 г борошна
  • 6 яєць
  • 100 г цукру
  • 50 г вершкового масла
  • 100 г родзинок

Якщо будете готувати з макаронів, їх знадобиться 500 грамів.

Покрокове приготування

Замісіть тісто: з борошна, двох яєць і води зробіть круте тісто, тонко розкачайте. Зверху посипте борошном, скрутіть рулет, наріжте тонкі макарони і відваріть в злегка підсоленій воді.

Відцідіть макарони, промийте водою. Додайте в них вершкове масло, розтерті з цукром жовтки, збиті в піну білки, родзинки.

Акуратно перемішайте, перекладіть цю масу в змащену маслом форму і випікайте в духовці до готовності (близько 45 хвилин).

Хто така Дарія Цвєк

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників. А книгу "Солодке печиво", з якої взято рецепт макаронної бабки, перевидавали дев'ять разів.

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