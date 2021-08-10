ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Фарион о Магучих: "я бы вернула награду этого биомусора назад"

Новина українською →
Вторник 10 августа 2021 14:50
Фарион о Магучих: "я бы вернула награду этого биомусора назад" Коллаж РБК-Украина: Ирина Фарион назвала Ярославу Магучих "биомусором"
Автор: Styler

Ирина Фарион раскритиковала олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих за то, что она сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. Более того бывший нардеп назвала украинскую спортсменку "биомусором".

Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

Фарион отметила, что спорт, также само, как и религия, является политической категорией. И своим поступком Ярослава Магучих на весь мир заявила, что мы с россиянами один народ. По ее словам, спортсменка подтвердила тезис Путина.

"Если бы я руководила Олимпийским комитетом, или как это у нас называется в стране, я бы вернула награду этого биологического мусора назад", - заявила Фарион.

Она также публично обратилась к украинской спортсменке.

"Если бы у тебя был ребенок и его убили, ты бы обнималась с убийцей?", - спросила бывший нардеп.

Ирина Фарион назвала Ярославу Магучих "биомусором" (видео: YouTube)

С чего начался скандал

На Олимпийских играх 2020 в Токио Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту. После этого она подошла к россиянке Марии Ласицкене и поздравила ее с "золотом". Девушки также сделали совместное фото.

Фарион о Магучих: &quot;я бы вернула награду этого биомусора назад&quot;Фарион о Магучих: &quot;я бы вернула награду этого биомусора назад&quot;

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене (фото: instagram.com/vpshmagazine)

Это вызвало волну негодования. Украинку также раскритиковали за это, поскольку она является младшим лейтенантом ВСУ. В Минобороне попросили прекратить травлю 19-летней спортсменки и дождаться ее комментария.

Напомним, российский депутат оскорбил украинского чемпиона, победившего в Москве.

Мы также писали о том, что писательница Лариса Ницой накинулась на украинских спортсменов за то, что они на Олимпиаде говорили на русском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Фарион скандал
LITE
Слава Каминская отдохнула в Одессе с экс-супругом и скрыла это: "аура загадочности"
Слава Каминская отдохнула в Одессе с экс-супругом и скрыла это: "аура загадочности"