Магучих снова попала на фото с российской спортсменкой: "обнимашки" проигнорировала

На кадрах можно увидеть группу спортсменок из разных стран, принимавших участие в "Бриллиантовой лиге", среди которых украинки Магучих и Ирина Геращенко, тоже до этого участвовавшая в Играх в Японии.

Одна из иностранных легкоатлеток после выступлений решила сделать коллективное фото со спортсменками-участницами.

На снимке-селфи Ярослава и Ирина стоят в среднем ряду. Между ними можно увидеть россиянку Ласицкене. Все прыгуньи солнечно улыбаются.

Украинские легкоатлетки Магучих и Геращенко на коллективном снимке с россиянкой Ласицкене (фото: instagram.com/eleanorpatterson

Ласицкене положила руку на плечо Ярославы. Но сама украинка не поддержала такой жест и просто обхватила свой спортивный коврик-матрац.

"Финал Бриллиантовой лиги; спасибо за грандиозное мероприятие. Наблюдать за этими женщинами было феноменально. Это был не мой день, когда я немного нервничала. Тем не менее это конец моего сезона, и пора немного расслабиться", - подписала совместное фото австралийская спортсменка.

Ярослава Магучих на "Бриллиантовой лиге" в Цюрихе (фото: instagram.com/rosya_dp)

Как сообщалось, в рамках финала "Бриллиантовой лиги" Украина отметилась двумя наградами - во время соревнований по прыжкам в высоту Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль, а Марина Бех-Романчук отличилась бронзовой медалью во время соревнований по прыжкам в длину.

Кстати, 19-летняя бронзовая олимпийская медалистка Ярослава в столице Швейцарии не только взяла "серебро", но и установила собственный рекорд в сезоне - 2,03 метра.