Магній вирішує сотні проблем зі здоров'ям: у яких продуктах його найбільше

На які процеси в організмі впливає магній

Магній потрібен сотням процесів в тілі. Він контролює функцію мітохондрій (енергетичну станцію кожної клітини) і покриває потреби організму під час вагітності.

Цей мікроелемент важливий при серцевих хворобах та ендокринних, коли летить засвоєння в ШКТ (запалення кишківника, хвороба Крона, хронічний панкреатит, низька кислота шлунку). Також магній контролює запальні процеси, стрес та впливає на відновлення м'язів.

При тривалій нестачі магнію виникнуть набряки, втомлюваність, судоми, дратівливість. Якщо дуже довго бракуватиме цього мікроелементу - розвинеться остеопороз, високий тиск, інсулін та кортизол.

Що призводить до дефіциту мікроелемента

До дефіциту магнію швидко приводять виснажливий спорт та втрата біологічних рідин - піт, жара, діарея, отруєння, коли приймаєте препарати для послаблення. Також збій у раціоні в сторону швидких вуглеводів, багато алкоголю, кофеїну, м'яса, клітковини.

Брак магнію може виникнути при вагітності або під час лактації, коли забагато вітаміну D. До втрати цього мікроелементу призводять сильні стреси та деякі препарати (антациди, антибіотики, кортикостероїди, сечогінні).

Які продукти багаті магнієм

Магній переважно міститься у рослинних продуктах, в м'ясі та рибі не так багато. А от в молочній продукції його взагалі мало.

Де найбільше магнію:

гарбузове і соняшникове насіння, мигдаль, фундук і кеш'ю

вся темна листова зелень

бобові, чіа і соя

шоколад

авокадо

зернята (гречка, вівсянка, старі сорти пшениці, просо, амарант, овес цільні)

бульйони з жирної риби та птиці

висівки

Магній зберігають цільні продукти, а от швидка вівсянка, білий рис, паста втрачають до 78% цього мікроелементу. Консервовані бобові (сочевиця, нут, квасоля) - також, а от свіжі чи пророщені (замочені) - багаті магнієм.