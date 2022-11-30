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Магний решает сотни проблем со здоровьем: в каких продуктах его больше всего

В каких продуктах больше всего магния (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Все мы знаем, что магний важен для здоровья сердца. Однако этот микроэлемент оказывает влияние и на сотни других процессов в организме. При его дефиците возникают отеки, утомляемость, высокое давление и инсулин.

Об этом в Telegram рассказала нутрициолог и консультант по питанию Анастасия Голобородько.

На какие процессы в организме влияет магний

Магний нужен сотням процессов в теле. Он контролирует функцию митохондрий (энергетическую станцию каждой клеточки) и покрывает потребности организма во время беременности.

Этот микроэлемент важен при сердечных болезнях и эндокринных, когда летит усвоение в ЖКТ (воспаление кишечника, болезнь Крона, хронический панкреатит, низкая кислота желудка). Также магний контролирует воспалительные процессы, стресс и влияет на восстановление мышц.

При продолжительной нехватке магния возникнут отеки, утомляемость, судороги, раздражительность. Если очень долго не будет этого микроэлемента - возникнут остеопороз, высокое давление, инсулин и кортизол.

Что приводит к дефициту микроэлемента

К дефициту магния быстро приводят изнурительный спорт и потеря биологических жидкостей - пот, жара, диарея, отравление, когда принимаете препараты для ослабления. Также сбой в рационе в сторону быстрых углеводов, много алкоголя, кофеина, мяса, клетчатки.

Нехватка магния может возникнуть при беременности или во время лактации, когда слишком много витамина D. К потере этого микроэлемента приводят сильные стрессы и некоторые препараты (антациды, антибиотики, кортикостероиды, мочегонные).

Какие продукты богаты магнием

Магний в основном содержится в растительных продуктах, в мясе и рыбе не так много. А вот в молочной продукции его вообще мало.

Где больше всего магния:

  • тыквенные и подсолнечные семена, миндаль, фундук и кешью
  • вся темная листовая зелень
  • бобовые, чиа и соя
  • шоколад
  • авокадо
  • зернышки (гречка, овсянка, старые сорта пшеницы, просо, амарант, овес цельные)
  • бульоны из жирной рыбы и птицы
  • отруби

Магний хранят цельные продукты, а вот быстрая овсянка, белый рис, паста теряют до 78% этого микроэлемента. Консервированные бобовые (чечевица, нут, фасоль) - тоже, а вот свежие или пророщенные (замоченные) – богаты магнием.

Раньше мы рассказывали о том, какое влияние на организм оказывают мандарины и кому от них следует отказаться.

Читайте также о том, в каком молоке больше всего кальция и белка.

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