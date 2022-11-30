Магний решает сотни проблем со здоровьем: в каких продуктах его больше всего

Все мы знаем, что магний важен для здоровья сердца. Однако этот микроэлемент оказывает влияние и на сотни других процессов в организме. При его дефиците возникают отеки, утомляемость, высокое давление и инсулин.
Об этом в Telegram рассказала нутрициолог и консультант по питанию Анастасия Голобородько.
Магний нужен сотням процессов в теле. Он контролирует функцию митохондрий (энергетическую станцию каждой клеточки) и покрывает потребности организма во время беременности.
Этот микроэлемент важен при сердечных болезнях и эндокринных, когда летит усвоение в ЖКТ (воспаление кишечника, болезнь Крона, хронический панкреатит, низкая кислота желудка). Также магний контролирует воспалительные процессы, стресс и влияет на восстановление мышц.
При продолжительной нехватке магния возникнут отеки, утомляемость, судороги, раздражительность. Если очень долго не будет этого микроэлемента - возникнут остеопороз, высокое давление, инсулин и кортизол.
К дефициту магния быстро приводят изнурительный спорт и потеря биологических жидкостей - пот, жара, диарея, отравление, когда принимаете препараты для ослабления. Также сбой в рационе в сторону быстрых углеводов, много алкоголя, кофеина, мяса, клетчатки.
Нехватка магния может возникнуть при беременности или во время лактации, когда слишком много витамина D. К потере этого микроэлемента приводят сильные стрессы и некоторые препараты (антациды, антибиотики, кортикостероиды, мочегонные).
Магний в основном содержится в растительных продуктах, в мясе и рыбе не так много. А вот в молочной продукции его вообще мало.
Где больше всего магния:
Магний хранят цельные продукты, а вот быстрая овсянка, белый рис, паста теряют до 78% этого микроэлемента. Консервированные бобовые (чечевица, нут, фасоль) - тоже, а вот свежие или пророщенные (замоченные) – богаты магнием.
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