Магний решает сотни проблем со здоровьем: в каких продуктах его больше всего

На какие процессы в организме влияет магний

Магний нужен сотням процессов в теле. Он контролирует функцию митохондрий (энергетическую станцию каждой клеточки) и покрывает потребности организма во время беременности.

Этот микроэлемент важен при сердечных болезнях и эндокринных, когда летит усвоение в ЖКТ (воспаление кишечника, болезнь Крона, хронический панкреатит, низкая кислота желудка). Также магний контролирует воспалительные процессы, стресс и влияет на восстановление мышц.

При продолжительной нехватке магния возникнут отеки, утомляемость, судороги, раздражительность. Если очень долго не будет этого микроэлемента - возникнут остеопороз, высокое давление, инсулин и кортизол.

Что приводит к дефициту микроэлемента

К дефициту магния быстро приводят изнурительный спорт и потеря биологических жидкостей - пот, жара, диарея, отравление, когда принимаете препараты для ослабления. Также сбой в рационе в сторону быстрых углеводов, много алкоголя, кофеина, мяса, клетчатки.

Нехватка магния может возникнуть при беременности или во время лактации, когда слишком много витамина D. К потере этого микроэлемента приводят сильные стрессы и некоторые препараты (антациды, антибиотики, кортикостероиды, мочегонные).

Какие продукты богаты магнием

Магний в основном содержится в растительных продуктах, в мясе и рыбе не так много. А вот в молочной продукции его вообще мало.

Где больше всего магния:

тыквенные и подсолнечные семена, миндаль, фундук и кешью

вся темная листовая зелень

бобовые, чиа и соя

шоколад

авокадо

зернышки (гречка, овсянка, старые сорта пшеницы, просо, амарант, овес цельные)

бульоны из жирной рыбы и птицы

отруби

Магний хранят цельные продукты, а вот быстрая овсянка, белый рис, паста теряют до 78% этого микроэлемента. Консервированные бобовые (чечевица, нут, фасоль) - тоже, а вот свежие или пророщенные (замоченные) – богаты магнием.