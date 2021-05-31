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Магнитные бури накроют Землю в первых числах июня: названы опасные даты

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Понедельник 31 мая 2021 20:51
Магнитные бури накроют Землю в первых числах июня: названы опасные даты Магнитные бури накроют Землю в ближайшие сутки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури вызваны вспышками на Солнце, и они могут иметь негативное влияние на работу различных систем связи. Но самое неприятное воздействие любых магнитных бурь – это на здоровье человека. В такие дни может сильно болеть голова, появляется раздражительность и чрезмерная усталость. Под ударом оказываются люди со склонностью к метеозависимости, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Специалисты рассказали, что июнь начнется с небольших, но продолжительных магнитных бурь и назвали все опасные даты. Когда стоит поберечь свое здоровье – читайте в нашем материале ниже.

Магнитные бури в июне

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю 1 и 2 июня. Уровень бури – всего 4 пункта. Однако этого будет достаточно, чтобы люди почувствовали ее воздействие.

Магнитные бури накроют Землю в первых числах июня: названы опасные датыМагнитные бури в июне

Как могут повлиять магнитные бури на человека

  • Головные боли, головокружение
  • Тошнота, слабость, общее ухудшение самочувствия
  • Нарушение сна (бессонница, сильная сонливость)
  • Невозможность сосредоточиться, рассеянность
  • Пониженное или повышенное давление
  • Боли в суставах
  • Раздражительность, апатия, депрессивные состояния
  • Обострение хронических заболеваний
  • Проблемы с сердечно-сосудистой или пищеварительной системой

Что рекомендуют медики

В такие дни нужно строго соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться. В рационе стоит отказаться от острых, жирных и вредных продуктов, не употреблять алкоголь.

Улучшить состояние поможет прогулка на свежем воздухе, плавание, контрастный душ или расслабляющая ванна. Также рекомендуется употреблять достаточно жидкости, полноценно питаться, снизить стрессы и отдыхать по мере необходимости.

Людям с хроническими заболеваниями нужно контролировать свое состояние и держать под руками необходимые лекарственные препараты.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи дали объяснение головным болям на погоду и рассказали, как от них избавиться.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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