Ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях: могут привести к жутким последствиям

Магнитные бури очень опасны (Фото: pixabay.com)

Ученые провели новое исследование о геомагнитных бурях и пришли к печальному выводу

Ученые заявили, что солнечные бури очень опасны и могут вывести из строя электронное оборудование. Ранее считалось, что солнечные бури не приносят вреда Земле, а также различному оборудованию.

Однако ученые из Университета Уорика и Британской антарктической службы провели новое исследование и выяснили, что раз в три года происходит сильная солнечная или как ее, еще называют, геомагнитная буря, способная вывести из строя технику. А раз в 25 лет происходит настоящий солнечный шторм, который способен не просто нарушить работу электрооборудования, но нарушить работу спутников.

Согласно новому исследованию, солнечные бури способны нанести серьезный ущерб электронному оборудованию. Они могут нарушить работу оборудования связи, авиационное оборудование, электрические сети и спутники. Данные нового исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Солнечные бури и штормы, которые также называют геомагнитными бурями, вызываются возмущениями на Солнце, которые посылают заряженные частицы в космос. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой Земли, это вызывает бурю.

Самым известным и самым сильным геомагнитным штормом стала буря в Каррингтоне в 1859 году. Этот шторм нарушил работу телеграфных систем в разных частях света, вызвал пожары, и даже привел к тому, что операторы телеграфа понесли колоссальные убытки.

В 1989 году после серьезной магнитной бури в Квебеке была нарушена система распределения электроэнергии. Появились мощные полярные сияния, которые были замечены даже далеко на юге, в штате Техас.

Ученые утверждают, что в современном мире геомагнитные бури способны нанести более существенный урон, так как сейчас используется намного больше электроники, чем ранее. Авторы исследования отметили, что их данные основаны на изучении магнитных колебаний за последние 150 лет.

"Эти супербури являются редкими событиями, но оценка их вероятности возникновения является важной частью планирования уровня смягчения последствий. Необходимо для защиты важнейшей национальной инфраструктуры", - рассказал автор исследования профессор Сандра Чепмен.

За последние 150 лет произошло более 42 сильных магнитных бурь, в среднем одна раз в три года, суперштормов было шесть, в среднем одна раз в 25 лет.

Суперштормы могут привести к отключению электроэнергии, нарушению или повреждению спутников, нарушению авиации и временной потере сигналов GPS и радиосвязи. (GPS предназначен не только для навигации, но имеет также важное значение для современной банковской системы).