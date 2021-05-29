Магнитные бури в июне 2021: названы все опасные даты
Магнитные бури в июне наконец-то дадут отдохнуть от сильного напряжения и частых головных болей. Ожидается только один сильный шторм, который может затронуть самочувствие людей.
Какие дни будут самыми опасными в июне 2021 и в какие даты нужно будет поберечь свое здоровье – читайте в нашем материале ниже.
Календарь магнитных бурь на июнь 2021
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильная магнитная буря прогнозируется только одна – 16 июня. Однако уровень ее будет высокий – до G1, а это значит, что ухудшение самочувствия может наступить накануне, 15 июня и будет длиться до 17 июня.
Магнитные бури в июне 2021
Небольшие геомагнитные колебания возможны также 2 и 3 июня, а также 8-9 июня. Однако эти штормы почувствуют только те, у кого есть склонность к метеочувствительности.
Какие ухудшения здоровья могут быть в эти дни
- Головные боли
- Сонливость, бессонница, нарушение режима сна
- Раздражительность, рассеянность, забывчивость, невозможность сконцентрироваться, апатия, депрессивные состояния
- Повышение или понижение артериального давления, слабость и общее подавленное состояние
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой, пищеварительной, нервной и обострение хронических заболеваний
Как можно помочь организму в дни магнитных бурь
В такие дни нужно строго придерживаться режима сна и питания
Больше отдыхать, не перенапрягаться, гулять на свежем воздухе и выполнять минимальные физические упражнения
Избегать ссор, конфликтов, стрессов и не ввязываться в выяснения отношений
Помогут также контрастный душ и расслабляющая ванна
Из рациона нужно исключить жирную, острую и вредную пищу, а также алкоголь
Употребление кофе рекомендуется снизить или исключить полностью, а вот обычную воду нужно пить в соответствии с потребностями организма
В пик активности Солнца не рекомендуется находиться под прямыми лучами, а прогулку лучше спланировать на утренние или вечерние часы.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи дали объяснение головным болям на погоду и рассказали, как от них избавиться.
А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.