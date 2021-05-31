Магнітні бурі накриють Землю в перших числах червня: названі небезпечні дати

Магнітні бурі викликані спалахами на сонці, і вони можуть мати негативний вплив на роботу різних систем зв'язку. Але найнеприємніший вплив будь-яких магнітних бур - це на здоров'я людини. У такі дні може сильно боліти голова, з'являється дратівливість і надмірна втома. Під ударом опиняються люди зі схильністю до метеозалежності, літні люди та люди з хронічними захворюваннями.

Фахівці розповіли, що червень почнеться з невеликих, але тривалих магнітних бур і назвали всі небезпечні дати. Коли варто поберегти своє здоров'я – читайте в нашому матеріалі нижче.

Магнітні бурі в червні

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю 1 і 2 червня. Рівень бурі - всього 4 пункти. Однак цього буде достатньо, щоб люди відчули її вплив.

Магнітні бурі в червні

Як можуть вплинути магнітні бурі на людину

Головні болі, запаморочення

Нудота, слабкість, загальне погіршення самопочуття

Порушення сну (безсоння, сильна сонливість)

Неможливість зосередитися, неуважність

Знижений або підвищений тиск

Болі в суглобах

Дратівливість, апатія, депресивні стани

Загострення хронічних захворювань

Проблеми з серцево-судинною або травною системою

Що рекомендують медики

У такі дні потрібно строго дотримуватися режиму дня, вчасно лягати спати та повноцінно висипатися. У раціоні варто відмовитися від гострих, жирних і шкідливих продуктів, не вживати алкоголь.

Поліпшити стан допоможе прогулянка на свіжому повітрі, плавання, контрастний душ або розслаблююча ванна. Також рекомендується вживати достатньо рідини, повноцінно харчуватися, знизити стреси та відпочивати в міру потреби.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно контролювати свій стан і тримати під руками необхідні лікарські препарати.