Магнитные бури накроют Землю в конце сентября: несколько ударов подряд
Магнитные бури в конце сентября доставят неприятности со здоровьем многим людям. Ожидается несколько ударов подряд и одна из бурь достигнет красного уровня.
В какие дни стоит поберечь свое здоровье и как снизить воздействие магнитных бурь – читайте в материале ниже.
Магнитная буря среднего уровня накроет Землю уже на этих выходных – в воскресенье, 26 сентября. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия уже в субботу вечером. Эта буря будет мощностью в 4 балла.
В понедельник, 27 сентября ожидается небольшая передышка, но уже во вторник, 28 сентября, Землю снова накроет магнитная буря. Она будет мощнее предыдущей, и эксперты прогнозируют повышение до 5 уровня – G1.
Ухудшение самочувствия при такой буре могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди. Также могут быть перебои в работе электрики и технических приспособлений.
Магнитные бури в конце сентября
Какие опасные симптомы может вызвать магнитная буря
- Головные боли и приступ мигрени
- Нарушения сна – сонливость, бессонница
- Проблемы с сердцем и артериальным давлением
- Обострение хронических заболеваний
- Агрессия, раздражительность, апатия, снижение энергии, повышенная эмоциональность
- Повышенная усталость, нарушение концентрации внимания, невозможность сконцентрироваться
- Нарушение аппетита
Как снизить негативное воздействие магнитных бурь
Постарайтесь в такие дни снизить физическую и умственную нагрузку, не планируйте дальние поездки за рулем.
Больше гуляйте на свежем воздухе, проветривайте помещения.
Избегайте стрессов, выяснения отношений, конфликтов и споров
Постарайтесь полноценно высыпаться, не менее 7-9 часов в сутки и придерживайтесь распорядка дня.
В рационе питания откажитесь от вредной, острой, жареной и тяжелой пищи. Ограничьте потребление кофе и других напитков с кофеином. Ограничьте употребление алкоголя.
Соблюдайте водный баланс, пейте компоты, морсы, травяные чаи.
Утром взбодриться поможет контрастный душ и легкая зарядка, вечером – ванна с маслами и травами.
Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства, бутылочку с водой и при необходимости – консультироваться с врачом.
Напомним, ранее мы писали о том, что Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня.
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