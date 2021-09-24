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Магнітні бурі накриють Землю наприкінці вересня: кілька ударів поспіль

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П'ятниця 24 вересня 2021 16:02
Магнітні бурі накриють Землю наприкінці вересня: кілька ударів поспіль Магнітні бурі в кінці вересня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі в кінці вересня доставлять неприємності зі здоров'ям багатьом людям. Очікується кілька ударів поспіль і одна з бур досягне червоного рівня.

В які дні варто поберегти своє здоров'я і як знизити вплив магнітних бур – читайте в матеріалі нижче.

Магнітна буря середнього рівня накриє Землю вже на цих вихідних - у неділю, 26 вересня. Метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття вже в суботу ввечері. Ця буря буде потужністю в 4 бали.

У понеділок, 27 вересня очікується невеликий перепочинок, але вже у вівторок, 28 вересня, Землю знову накриє магнітна буря. Вона буде потужнішою за попередню, і експерти прогнозують підвищення до 5 рівня – G1.

Погіршення самопочуття при такій бурі можуть відчути навіть абсолютно здорові люди. Також можуть бути перебої в роботі електрики та технічних пристосувань.

Магнітні бурі накриють Землю наприкінці вересня: кілька ударів поспіль

Магнітні бурі в кінці вересня

Які небезпечні симптоми може викликати магнітна буря

  • Головні болі та напад мігрені
  • Порушення сну - сонливість, безсоння
  • Проблеми з серцем та артеріальним тиском
  • Загострення хронічних захворювань
  • Агресія, дратівливість, апатія, зниження енергії, підвищена емоційність
  • Підвищена втома, порушення концентрації уваги, неможливість сконцентруватися
  • Порушення апетиту

Як знизити негативний вплив магнітних бур

Постарайтеся в такі дні знизити фізичне і розумове навантаження, не плануйте далекі поїздки за кермом.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, провітрюйте приміщення.

Уникайте стресів, з'ясування відносин, конфліктів і суперечок

Постарайтеся повноцінно висипатися, не менше 7-9 годин на добу і дотримуйтеся розпорядку дня.

У раціоні харчування відмовтеся від шкідливої, гострої, смаженої та важкої їжі. Обмежте споживання кави та інших напоїв з кофеїном. Обмежте вживання алкоголю.

Дотримуйтесь водний баланс, пийте компоти, морси, трав'яні чаї.

Вранці підбадьоритися допоможе контрастний душ і легка зарядка, ввечері – ванна з маслами та травами.

Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки, пляшечку з водою і при необхідності – консультуватися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня.

А також розповідали про те, що лікарі дали рекомендації, як вижити при різких перепадах погоди.

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Магнітна буря
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