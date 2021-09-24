Магнітні бурі накриють Землю наприкінці вересня: кілька ударів поспіль
Магнітні бурі в кінці вересня доставлять неприємності зі здоров'ям багатьом людям. Очікується кілька ударів поспіль і одна з бур досягне червоного рівня.
В які дні варто поберегти своє здоров'я і як знизити вплив магнітних бур – читайте в матеріалі нижче.
Магнітна буря середнього рівня накриє Землю вже на цих вихідних - у неділю, 26 вересня. Метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття вже в суботу ввечері. Ця буря буде потужністю в 4 бали.
У понеділок, 27 вересня очікується невеликий перепочинок, але вже у вівторок, 28 вересня, Землю знову накриє магнітна буря. Вона буде потужнішою за попередню, і експерти прогнозують підвищення до 5 рівня – G1.
Погіршення самопочуття при такій бурі можуть відчути навіть абсолютно здорові люди. Також можуть бути перебої в роботі електрики та технічних пристосувань.
Магнітні бурі в кінці вересня
Які небезпечні симптоми може викликати магнітна буря
- Головні болі та напад мігрені
- Порушення сну - сонливість, безсоння
- Проблеми з серцем та артеріальним тиском
- Загострення хронічних захворювань
- Агресія, дратівливість, апатія, зниження енергії, підвищена емоційність
- Підвищена втома, порушення концентрації уваги, неможливість сконцентруватися
- Порушення апетиту
Як знизити негативний вплив магнітних бур
Постарайтеся в такі дні знизити фізичне і розумове навантаження, не плануйте далекі поїздки за кермом.
Більше гуляйте на свіжому повітрі, провітрюйте приміщення.
Уникайте стресів, з'ясування відносин, конфліктів і суперечок
Постарайтеся повноцінно висипатися, не менше 7-9 годин на добу і дотримуйтеся розпорядку дня.
У раціоні харчування відмовтеся від шкідливої, гострої, смаженої та важкої їжі. Обмежте споживання кави та інших напоїв з кофеїном. Обмежте вживання алкоголю.
Дотримуйтесь водний баланс, пийте компоти, морси, трав'яні чаї.
Вранці підбадьоритися допоможе контрастний душ і легка зарядка, ввечері – ванна з маслами та травами.
Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки, пляшечку з водою і при необхідності – консультуватися з лікарем.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня.
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