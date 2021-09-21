Будет один мощный удар: Землю накроет магнитная буря "красного" уровня
Магнитная буря "красного" уровня накроет Землю уже в конце сентября. Такие явления способны вызывать сбои в работе техники, а также влиять на самочувствие людей.
Когда ждать удара, кому опасны магнитные бури, и как избежать проблем со здоровьем - читайте ниже в нашем материале.
Что такое магнитная буря, опасные даты
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют сильный удар 28 сентября. Кроме того 25-го и 29-го магнитосфера будет возбужденной. Незначительные волнения могут быть также 5 и 10 октября.
Магнитной (геомагнитной) бурей эксперты называют нарушение магнитосферы Земли, которое возникает при очень эффективном обмене энергии солнечного ветра с космической средой, что окружает нашу планету.
Такая буря может длиться несколько часов и даже несколько дней кряду.
Скрин: Прогноз магнитных бурь (tesis.lebedev)
На кого и как влияют магнитные бури
Периоды геомагнитных бурь могут негативно сказываться на здоровье людей с метеозависимостью, пожилых, страдающих хроническими болезнями, тех у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.
Эксперты говорят, что около 60% людей восприимчивы к воздействию магнитных бурь.
В опасные дни может сбиваться сердечный ритм, скакать давление, ноют старые травмы, обостряются хронические болезни, возникают головные боли, головокружения, апатия, усталость без причины, сонливость или наоборот - бессонница.
Врачи говорят, что во время магнитной бури голова может разболеться даже у здорового человека.
Как уберечь себя от воздействия бури
Если у вас есть проблемы со здоровьем, которые усугубляются при магнитной буре, держите рядом необходимые лекарства, а также номер телефона семейного врача.
Больше гуляйте на свежем воздухе, если позволяет время и погода. Если нет - проветривайте помещение.
Не перетруждайтесь физически и эмоционально, отложите решение важных вопросов на другие дни.
Вот ряд универсальных советов, которые помогут пережить магнитные бури:
- избегайте стрессов, нагрузок,
- спите полноценно, 7-8 часов, в хорошо проветриваемом помещении,
- воздержитесь от алкоголя, курения,
- пейте поменьше кофе, энергетиков, крепкого чая,
- питайтесь полноценно, избегая тяжелой пищи, фастфуда,
- соблюдайте питьевой режим.
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