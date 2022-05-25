Магнитные бури в июне 2022 года: названы все опасные даты

В июне геомагнитная обстановка будет умеренная и довольно спокойная. Эксперты прогнозируют несколько небольших магнитных бурь и одну затяжную. Такие бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Когда в июне ожидаются магнитные бури, какие проблемы они могут вызвать и как поддержать организм в такие дни - читайте в материале ниже.
Первая декада июня будет спокойной, а после 10 числа ожидаются магнитные колебания на несколько дней - до 12 июня. Следующая буря придет 15 июня и продлится до 17 числа - она будет более сильная. Еще два всплеска ожидается с 23 по 25 июня и небольшие магнитные колебания накроют 30 июня.
Самые опасные дни в июне: 11, 16, 24
В такие дни нужно соблюдать нормальный график дня, сна и питания. Стоит полноценно высыпаться, не менее 7-9 часов в сутки.
Рекомендуется употреблять достаточное количество воды, крепкий кофе минимизировать и заменить его травяными чаями. В еде выбирать больше овощей и фруктов и отказаться от жирной, острой и вредной пищи. От алкоголя стоит отказаться.
Полезны прогулки на свежем воздухе и минимальная нагрузка в спорте. Пробежку заменить ходьбой пешком, занятия в зале - походом на бассейн.
Утром поможет взбодриться контрастный душ, вечером рекомендуется расслабляющая ванна.
Также стоит больше времени уделить эмоциональному состоянию - не ввязываться в конфликты, не выяснять отношения.
Людям с хроническими заболеваниями нужно снизить нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
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